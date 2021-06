Reprodução/redes sociais Thierry Martins de Carvalho publicava fotos nas redes sociais se passando por policial civil

Um homem que se passava por policial civil nas redes sociais foi preso por uma equipe da 19ª DP (Tijuca). Thierry Martins de Carvalho foi localizado no bairro de Barreto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Com ele foram encontrados pela polícia simulacros de armas de fogo — usadas para airsoft,essas armas de pressão lançam projéteis de plástico não letais —, além de coletes e outros equipamentos para a caracterização para as fotos publicadas.

Nas postagens nas redes sociais, ele publicava fotos vestido como policial civil, enquanto exibe armas e traja um uniforme. Ele também marcava os locais onde estaria, como a Delegacia de Homicídios e a base da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), grupo de elite da Polícia Civil. Em uma publicação, Thierry celebra 9 anos de serviços na corporação.

De acordo com a polícia, em depoimento, ele confirmou se passar por policial nas redes sociais devido à admiração pela carreira. O homem é investigado por usurpação de função pública. A Polícia ainda apura se houve casos de constrangimento quando ele se apresentava como agente público.