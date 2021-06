Reprodução Pai mata filho enforcado com um rodo e é condenado a 24 anos de prisão no Mato Grosso

O Tribunal do Júri julgou e condenou, na última terça-feira (08), Jonas Pereira Teixeira pelo assassinato de seu filho de cinco anos de idade, Davi dos Santos Vasconcelos Pereira, a um período de reclusão de 24 anos e 22 dias por homicídio duplamente qualificado - quando ocorre por meio cruel e que dificulta a defesa da vítima. O crime, ocorrido em fevereiro de 2018. As informações são do portal G1.



A denúncia realizada pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal explica que Jonas matou Davi no interior da sua casa. O pai era usuário de drogas e costumava espancar seu filho. Na ocasião, o homem estrangulou a criança com um rodo , o que lhe causou múltiplas lesões.

A promotoria do caso revela que "o crime em questão fora cometido por meio cruel consistente no espancamento e asfixia por estrangulamento , consoante narrado no laudo pericial, que causou intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Tem-se, ainda, consubstanciado o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis que Davi se tratava de uma criança de apenas cinco anos de idade e fora sorrateiramente surpreendida e espancada até a morte pelo próprio genitor, que se valeu de um rodo para tanto."





Jonas confessou o crime, está a disposição da Justiça e foi prontamente encaminhado à Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem). Ainda cabe recurso pela defesa.