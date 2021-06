Reprodução Redes Sociais Homem que deu cotovelada em ciclista no Rio é policial civil

Um vídeo que circula nas redes sociais causou indignação ao mostrar um homem, identificado com o policial civil Marius Brandão, dando uma cotovelada em uma ciclista na enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu há cerca de duas semanas, no dia 22 de maio.

Assista ao vídeo:



Nas imagens, é possível ver que o policial está com o cotovelo levantado e atinge uma ciclista, que se desequilibra e cai em cima de Joseane Machado, que também estava de bicicleta no local.

“A minha sorte é que eu estava firme. Eu me desequilibrei, mas não caí completamente, não me machuquei. Poderia ter sido pior. A menina ficou atordoada, pedindo desculpas e dizendo que tinha caído porque o homem deu uma cotovelada nela. Até então a gente não tinha visto o vídeo e só nos preocupamos mesmo em ver se ela estava bem”, disse Michele Dantas, cunhada de Joseane em entrevista ao G1.

A corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso internamente e diz que tomará as medidas cabíveis.