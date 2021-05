Reprodução Suspeita dos investigadores é de que o morador da casa onde a caixa foi encontrada seja o autor do crime

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte encontrou, no último sábado (29), o corpo de uma mulher estocado em uma caixa denro de uma residência em em Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar. As informações são do portal G1.

De acordo com informações da polícia, vizinhos relataram um forte incômodo com o cheiro que a casa exalava e, por isso, acionaram o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a polícia.

Dentro da caixa, foi encontrado um corpo feminino com sinais de estrangulamento e com as mãos amarradas. No local havia um buraco no quintal da residência, o que levou os agentes de segurança a acreditar que ali seria enterrado o corpo.





Cristiano Gouvêa, delegado de plantão da Polícia Civil, relatou que irá pedir a prisão do residente do local. O suspeito possui passagem pela polícia por estupro e já havia utilizado a tornozeleira eletrônica.