Uma criança de três anos de idade foi vítima de bala perdida em Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo informações, o menor encontrava-se com seu tio em um bar na Avenida Santa Cruz quando criminosos passaram dentro de um carro atirando. Um dos projéteis atingiu a criança. As informações são do jornal Extra.



"Quando o meu tio foi trazer água para ele, ele estava chorando. Meu tio ouviu um barulho, aí meu tio foi e falou para ele: 'não chora, não, que foi um pneu do carro que estourou'. Quando meu tio olhou, estava pingando sangue nele", relatou a mãe da criança em entrevista ao portal G1.



O menino foi transferido para o Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará. A ocorrência foi registrada no 34º Departamento Policial de Bangu.