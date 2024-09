Redação GPS Zoológico de Brasília: um refúgio de biodiversidade e conhecimento no coração do Cerrado

O Zoológico de Brasília, fundado em 6 de dezembro de 1957, antes mesmo da inauguração da capita federal , é muito mais do que um espaço de contemplação da fauna. Situado em uma área de 139 hectares, o zoológico se destaca como um refúgio da biodiversidade do Cerrado e um importante centro de conservação, educação ambiental e pesquisa. Com mais de 300 espécies de animais, o espaço é uma das principais atrações turísticas e educativas da capital federal, proporcionando experiências únicas para visitantes de todas as idades.

O zoológico abriga uma vasta gama de espécies, incluindo mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Desde animais nativos do Cerrado, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, até espécies de outros biomas, como o leão, a girafa e o elefante, o espaço oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto a diversidade da fauna mundial.

Além disso, o zoológico também se dedica à conservação de espécies ameaçadas de extinção, realizando projetos de reprodução em cativeiro e participando de programas de reintrodução de animais na natureza.

Atrações para todos os gostos

Para além das visitas tradicionais, o Zoológico de Brasília conta com uma série de atrações que enriquecem a experiência dos visitantes. Uma das grandes estrelas é o Museu de Ciências Naturais, onde o público pode explorar exposições que abordam temas como evolução, biomas brasileiros e a importância da preservação ambiental. O museu oferece uma oportunidade única para que crianças e adultos aprendam de maneira interativa e lúdica sobre a história natural e os desafios atuais enfrentados pela biodiversidade.

Outra atração imperdível é o Borboletário, que reabriu recentemente para visitação após passar por uma revitalização. O espaço, único local do zoológico com visitas guiadas, permite aos visitantes conhecer 12 espécies diferentes de borboletas, além de aracnídeos e anfíbios. A novidade com a reabertura são os novos recintos para o bicho-pau-brasileiro e o australiano. As visitas ao borboletário são realizadas em grupos de 10 pessoas, incluindo crianças, e são divididas por três áreas: uma área fechada, uma de brejo e outra de mata aberta, proporcionando uma experiência educativa e imersiva.

Outra novidade que tem atraído a atenção é o tour virtual , que permite aos interessados explorar o zoológico e suas atrações de maneira remota.

Iniciativas de conservação e educação

A missão do Zoológico de Brasília vai além do entretenimento. Com um forte compromisso com a preservação da biodiversidade, o zoológico desenvolve diversas ações de conservação, como o cuidado de animais resgatados do tráfico ilegal e o apoio a projetos de reabilitação de espécies. A instituição também mantém programas de educação ambiental que visam sensibilizar o público sobre a importância de proteger a fauna e flora brasileiras.

Essas iniciativas são complementadas por parcerias com universidades e centros de pesquisa, que utilizam as instalações do zoológico para estudos científicos. Esse trabalho conjunto tem gerado resultados significativos, tanto em termos de conservação de espécies quanto no avanço do conhecimento científico sobre a biodiversidade do Cerrado e outros biomas brasileiros.

Lista completa de animais do Zoológico de Brasília

Aves:

Águia-chilena (Geranoaetus melanoleucus)

Arapapá (Cochlearius cochlearius)

Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus)

Arara-canindé (Ara ararauna)

Arara-de-garganta-azul (Ara glaucogularis)

Arara-piranga (Ara macao)

Arara-vermelha (Ara chloropterus)

Ararinha-de-testa-vermelha (Ara rubrogenys)

Ararajuba (Guaruba guarouba)

Aratinga-mitrata (Psittacara mitrata)

Asa-de-telha (Agelaioides badius)

Avestruz (Struthio camelus)

Bicudo (Sporophila maximiliani)

Caburé (Glaucidium brasilianum)

Canário-da-terra (Sicalis flaveola)

Cardeal (Paroaria coronata)

Cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana)

Casuar (Casuarius casuarius)

Cisne-negro (Cygnus atratus)

Coleirinho (Sporophila caerulescens)

Coruja-das-torres (Tyto alba)

Coruja-do-banhado (Asio flammeus)

Coruja-orelhuda (Asio clamator)

Corujinha-do-mato (Megascops choliba)

Curió (Sporophila angolensis)

Ema (Rhea americana)

Emu (Dromaius novaehollandiae)

Faisão-prateado (Lophura nycthemera)

Flamingo (Phoenicopterus ruber)

Flamingo-chileno (Phoenicopterus chilensis)

Ganso-Australiano (Cereopsis novaehollandiae)

Ganso-do-Havaí (Branta sandvicensis)

Gavião-carijó (Rupornis magnirostris)

Gavião-carrapateiro (Milvago chimachima)

Gavião-de-cauda-branca (Geranoaetus albicaudatus)

Gavião-de-coleira (Falco femoralis)

Guará (Eudocimus ruber)

Harpia (Harpia harpyja)

Íbis-sagrado (Threskiornis aethiopicus)

Jacu-de-barriga-castanha (Penelope ochrogaster)

Jacupemba (Penelope superciliaris)

Jacutinga (Aburria jacutinga)

Japú (Psarocolius decumanus)

João-grande (Ciconia maguari)

Maçarico-real (Theristicus caerulescens)

Maitaca-de-cabeça-azul (Pionus menstruus)

Maitaca-verde (Pionus maximiliani)

Maracanã-de-cara-amarela (Orthopsittaca manilatus)

Maracanã-de-colar (Primolius auricollis)

Maracanã-guaçu (Ara severus)

Maracanã-nobre (Diopsittaca nobilis)

Mutum-cavalo (Pauxi tuberosa)

Mutum-de-penacho (Crax fasciolata)

Papa-capim (Sporophila nigricollis)

Papagaio-campeiro (Amazona ochrocephala)

Papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha)

Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis)

Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea)

Papagaio-do-mangue (Amazona amazonica)

Papagaio-dos-garbes (Amazona kawalli)

Papagaio-galego (Alipiopsitta xanthops)

Papagaio-moleiro (Amazona farinosa)

Papagaio-papa-cacau (Amazona festiva)

Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)

Pássaro-preto (Gnorimopsar chopi)

Pato-do-mato (Cairina moschata)

Pavão-azul (Pavo cristatus)

Perdiz (Rhynchotus rufescens)

Periquitão (Psittacara leucophtalmus)

Periquitão-maracanã (Aratinga leucophthalmus)

Periquito-de-cabeça-suja (Aratinga weddellii)

Periquito-do-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri)

Periquito-rei (Eupsittula aurea)

Príncipe-negro (Aratinga nenday)

Quero-quero (Vanellus chilensis)

Sabiá-da-mata (Turdus fumigatus)

Sabiá-poca (Turdus amaurochalinus)

Seriema (Cariama cristata)

Tiriba-de-barriga-vermelha (Pyrrhura perlata)

Tiriba-pfrimer (Pyrrhura pfrimeri)

Trinca-ferro (Saltator similis)

Urubu-rei (Sarcoramphus papa)

Mamíferos:

Adax (Addax nasomaculatus)

Anta (Tapirus terrestris)

Ariranha (Pteronura brasiliensis)

Babuíno-sagrado (Papio hamadryas)

Bugio-preto (Alouatta caraya)

Bugio-de-mãos-ruivas (Alouatta belzebul)

Bugio-ruivo (Alouatta puruensis)

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)

Cachorro-do-mato-vinagre (Speothos venaticus)

Canguru-vermelho (Macropus rufus)

Cateto (Pecari tajacu)

Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus)

Coati (Nasua nasua)

Elefante (Elephas maximus)

Girafa (Giraffa camelopardalis)

Guará (Chrysocyon brachyurus)

Hipopótamo (Hippopotamus amphibius)

Jaguatirica (Leopardus pardalis)

Leão (Panthera leo)

Lobo-marinho (Otaria flavescens)

Macaco-aranha (Ateles paniscus)

Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha)

Macaco-prego (Sapajus apella)

Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia)

Mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus)

Mico-leão-da-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas)

Onça-parda (Puma concolor)

Onça-pintada (Panthera onca)

Quati-de-cauda-anelada (Nasua nasua)

Quati-de-cauda-branca (Nasua narica)

Quati-de-nariz-branco (Nasua narica)

Rinoceronte (Rhinoceros unicornis)

Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)

Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla)

Tigre (Panthera tigris)

Urso-de-óculos (Tremarctos ornatus)

Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira)

Veado-mateiro (Mazama americana)

Veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus)

Veado-vermelho (Cervus elaphus)

Répteis e anfíbios:

Boa-constrictor (Boa constrictor)

Cágado-da-várzea (Acanthochelys spixii)

Cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus)

Cágado-de-hogei (Mesoclemmys hogei)

Cágado-de-pente (Phrynops hilarii)

Cágado-de-vértice (Platemys platycephala)

Cágado-vermelho (Rhinemys rufipes)

Cágado-de-walker (Rhinoclemmys funerea)

Cágado-do-xingu (Mesoclemmys vanderhaegei)

Cágado-pintado (Acanthochelys radiolata)

Calango-verde (Ameiva ameiva)

Caiman (Caiman crocodilus)

Cobra-coral (Micrurus corallinus)

Cobra-papagaio (Corallus caninus)

Cobra-preta (Spilotes pullatus)

Iguana (Iguana iguana)

Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)

Jacaré-do-pantanal (Caiman yacare)

Jiboia (Boa constrictor)

Lagarto-verde (Tupinambis merianae)

Serpente-de-cabeça-preta (Micrurus lemniscatus)

Sucuri (Eunectes murinus)

Teiú (Tupinambis teguixin)

Tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa)

Tartaruga-da-serra-da-capivara (Mesoclemmys perplexa)

Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea)

Tartaruga-do-cerrado (Acanthochelys macrocephala)

The post Zoológico de Brasília: um refúgio de biodiversidade e conhecimento no coração do Cerrado first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .