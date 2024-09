Yumi Kuwano Torre Eifflel tem banheiro “secreto” todo vermelho

Desde o primeiro grande projeto de modernização da Torre Eiffel, em 2013, os visitantes têm acesso a uma surpresa “escondida” em Paris . Um banheiro todo vermelho encanta parisienses e milhares de turistas projetado pela empresa de design Roca, que relembra o primeiro tom da torre e evoca a energia da cidade.

A homenagem foi feita ao projeto inicial da torre, que não foi criada com uma cor definida, como a maioria dos projetos de Gustave Eiffel, e foi pintado de vermelho, pois ajudava a prevenir a oxidação e que, com o tempo, mudaria para um amarelo suave e vários tons de marrom, que destacava melhor com o céu azul.

Com as manutenções para conservar o monumento mais visitado do mundo, que recebe mais de 7 milhões de visitantes por ano, a prefeitura já fez mudanças, como remover parte de sua superfície, quando acabou encontrando diferentes tonalidades com as quais ela foi repintada ao longo das décadas, inclusive o ocre mostarda pensado por Gustave em 1907.

O arquiteto responsável pelo projeto, Alain Moatti, escolheu a pia e o vaso sanitário para recriar o contraste entre curvas e linhas retas que tanto caracteriza a forma do emblema. No pavilhão Ferrié, os mictórios na cor carmesim forte e com sistema de descarga eletrônica, são o centro das atenções.

