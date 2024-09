ESTADÃO CONTEÚDO Terça-feira com termômetros acima dos 30ºC em Brasília e em outras 15 capitais

Brasília e outras 15 capitais brasileiras devem registrar temperaturas acima de 30ºC nesta terça-feira (3), diante da nova onda de calor que atinge o País. De acordo com a Climatempo, a previsão é de que os termômetros registrem 40°C em Cuiabá. Na Capital do País, os termômetros devem marcar 33°C.

Segundo a empresa de meteorologia, o dia deve ser mais quente nas capitais do Norte e do Centro-Oeste do Brasil. Na Região Norte, Porto Velho (RO) deve registrar 38°C, um a mais que Rio Branco (AC) e Palmas (TO) . Manaus (AM) tem previsão de 36°C e Belém (PA), 35°C. Macapá (AP) e Boa Vista (RR) ficaram na casa dos 33°C, que é a previsão para Brasília. Além dos 40°C em Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Campo Grande (MS) terão temperaturas na casa dos 36°C.

No Nordeste, a previsão é de temperaturas acima dos 37°C em Teresina-PI (37°C), São Luís-MA (32°C) e Fortaleza-CE (31°C). Aracaju-SE, Maceió-AL, Natal-RN e Salvador-BA ficarão em torno dos 29°C. Recife-PE e João Pessoa-PB estarão na casa dos 28°C.

No Sudeste, Belo Horizonte terá a temperatura mais alta: 34°C, seguida por São Paulo (31°C). Vitória e Rio de Janeiro ficam na casa dos 29°C. Nas capitais do Sul a máxima será de 25°C, com exceção de Curitiba que tem projeção de 29°C para esta terça-feira.

Tempo seco

Além das altas temperaturas, o tempo seco deve permanecer por grande parte do País. Ainda de acordo com a Climatempo, os modelos meteorológicos indicam um novo padrão de ar quente e seco sobre o Brasil até meados da segunda quinzena de setembro. O mês será marcado por uma combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média, acompanhadas de variações significativas entre as regiões do Brasil.

“As temperaturas previstas para setembro estarão significativamente acima da média histórica, com elevações entre 3°C e 5°C em grande parte da região central do Brasil” , estima a Climatempo.

Conforme a empresa de meteorolgia, isso inclui o Brasília e os estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, parte de Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, sul do Amazonas, centro-sul do Pará, leste do Acre e oeste do Maranhão

Diante da baixa umidade do ar, é importante seguir as recomendações:

– Manter-se bem hidratado;

– Proteger-se do sol;

– Manter ambientes internos úmidos com o uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

– Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 16 horas;

– Atenção especial com a saúde dos idosos, crianças e pets.

Ainda segundo a empresa Climatempo , a próxima onda de frio deve avançar por São Paulo e boa parte da Região Centro-Sul do País somente na segunda quinzena do mês. “A primeira forte frente fria do novo mês deve avançar apenas a partir do dia 19 de setembro, começando a movimentar um pouco a atmosfera e trazendo um ar mais frio, reduzindo o calor em alguns Estados” , disse a empresa de meteorologia.

