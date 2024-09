Henrique Neri STF e PF são alvos de ataques hacker nesta terça-feira (3)

A Polícia Federal foi alvo de um ataque hacker no início da tarde desta terça-feira (3), deixando a página indisponível. Além disso, a rede interna também apresentou instabilidade. Por volta das 17h a situação foi sanada, mas não completamente. O Supremo Tribunal Federal (STF) foi alvo de um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços, deixando sistemas inoperantes por 10 minutos. As informações são da CNN.

“A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao Tribunal”, informou a assessoria.

Desde sexta-feira, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registou aumento de tentativas de ataques cibernéticos, que causou instabilidades em seu sistema interno.

“Após a decisão do STF de bloquear o “X” , a Agência observou um aumento esperado nesses ataques, o que ocasionou instabilidades momentâneas em seus sistemas e redes. Em resposta, a equipe de TI da Anatel agiu de forma contínua para mitigar os impactos e garantir a segurança das operações. Os sistemas foram prontamente restabelecidos, e medidas adicionais foram adotadas para fortalecer a infraestrutura de rede, assegurando a continuidade dos serviços prestados à sociedade”, diz nota da agência.

Veja, na íntegra a nota divulgada pelo STF:

No último dia 29/08, sistemas do STF foram alvo de um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao Tribunal.

