Henrique Neri Starlink recua e diz que irá bloquear o acesso ao X no Brasil

A Starlink , empresa de internet do Elon Musk, informou nesta terça-feira (3), que irá compadecer a decisão de bloquear o X no Brasil . A companhia de internet via satélite, com mais de 220 mil assinantes brasileiros, havia dito que não cumpriria a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do G1.

Moraes bloqueou as contas da Starlink Holding no início da semana passada, por descumprirem várias ordens judiciais pela rede X. Ele entendeu que as duas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.

“Independentemente do tratamento ilegal dado à Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil”, disse a Starlink, em rede social.

A empresa chamou a ordem de “inconstitucional”, e falou que iria recorrer a decisão, embora o prazo tenha acabado hoje (3). Em vez disso, a Starlink optou por ingressar com um mandado de segurança, um instrumento processual incorreto para reverter decisões monocráticas no STF.

The post Starlink recua e diz que irá bloquear o acesso ao X no Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .