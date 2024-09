Caio Barbieri “Queremos um Eixão do Lazer de forma organizada e segura”, declara Ibaneis

O governador Ibaneis Rocha (MDB) reafirmou, na noite desta terça-feira (3), o compromisso de manter o Eixão do Lazer como um espaço de convivência e práticas esportivas para a população de Brasília.

Após as controvérsias geradas por ações da DF-Legal no último domingo (1º), o chefe do Executivo local garantiu que o espaço, considerado um patrimônio cultural da capital, não será fechado e que as atividades culturais continuarão sendo promovidas no local.

“O Eixão do Lazer é uma conquista da população de Brasília. E ele não vai fechar, nem ninguém será impedido de promover as atrações culturais que se tornaram um patrimônio da capital”, afirmou Ibaneis durante publicação nas redes sociais.

No entanto, Ibaneis ressaltou a importância de manter o espaço organizado e seguro para todos os frequentadores. Com esse objetivo, o governo do DF publicou um decreto que regulamenta o funcionamento do Eixão do Lazer.

“Queremos garantir que todos possam usufruir do Eixão do Lazer de forma organizada e segura, como é o desejo da população”, explicou.

As atividades esportivas, como caminhada, corrida, uso de bicicletas e outros veículos não motorizados, continuam permitidas, assim como as manifestações culturais e artísticas.

Para organizar o comércio no local, Ibaneis anunciou a elaboração de um Plano de Uso e Ocupação do Eixão do Lazer, que será finalizado em até 30 dias. “Nele, definiremos as regras de distribuição e comercialização de produtos”, disse.

Até a publicação do plano, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) poderá conceder autorizações temporárias para atividades comerciais.

“E você, comerciante, pode fazer o seu pré-cadastro no site do DER-DF”, informou o governador, incentivando os interessados a se registrarem.

Ibaneis concluiu sua declaração reafirmando o compromisso do governo em trabalhar pelo bem-estar da população do Distrito Federal: “Seguiremos trabalhando pelo bem-estar de todos do Distrito Federal!”

