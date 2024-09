Redação GPS Onda de calor e baixa umidade marcam o clima de Brasília nesta quarta (4)

Brasília atravessa uma das piores crises de estiagem das últimas décadas, com a umidade relativa do ar registrando um novo recorde negativo. Na terça-feira (3), a Estação Meteorológica do Gama, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ), marcou apenas 7%, o nível mais baixo registrado em 2024.

A previsão para esta quarta-feira (4) indica que a onda de calor , que já afeta a capital federal, deve persistir, mantendo as condições adversas e necessidade de cuidados pela população.

O Inmet alertou que a cidade enfrenta um cenário preocupante, com a umidade relativa do ar variando entre 55% e 15% ao longo do dia. O calor intenso, aliado à baixa umidade, elevou o risco de incêndios florestais e criou condições que podem agravar problemas de saúde pública, como dificuldades respiratórias, desidratação e dores de cabeça.

Na segunda-feira (2), um alerta vermelho foi emitido para o Distrito Federal, destacando o grande perigo decorrente da baixa umidade. Este alerta também se estendeu a outras regiões centrais do país, como partes de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Previsão para esta quarta-feira (4):

Temperatura Mínima: 15°C (Estável)

15°C (Estável) Temperatura Máxima: 32°C (Estável)

32°C (Estável) Umidade Máxima: 55%

55% Umidade Mínima: 15%

15% Manhã: Céu claro, ventos fracos de nordeste a leste.

Céu claro, ventos fracos de nordeste a leste. Tarde: Céu claro, ventos fracos a moderados de leste a nordeste.

Céu claro, ventos fracos a moderados de leste a nordeste. Noite: Céu claro, ventos fracos de leste a nordeste ( Fonte: Inmet )

Cuidados

O Inmet reforça a necessidade de que a população adote medidas preventivas para minimizar os impactos dessa condição climática severa. É fundamental que as pessoas mantenham-se hidratadas, evitem a exposição prolongada ao sol e atividades físicas em ambientes secos, além de proteger a pele com hidratantes e bloqueadores solares.

A Defesa Civil também destaca a importância do uso de umidificadores de ar em ambientes internos e a ingestão constante de líquidos. Em caso de emergência, a população deve acionar os serviços de emergência através dos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

The post Onda de calor e baixa umidade marcam o clima de Brasília nesta quarta (4) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .