Beatriz Lima Leal Nathalia Luísa Rezende celebra aniversário em noite animada

Na noite desse sábado (31), Nathalia Luísa Rezende comemorou seu aniversário em sua residência, no Lago Norte. A festa foi inspirada na cidade de Paris e contou com a presença de familiares e amigos.

A aniversariante explica a escolha do tema da festa, “ Paris é envolvida e lembrada pelo romance, pela moda, flores, confeitaria e culinaria, as quais me envolvem tambem; é um mundo, um universo que tem dentro de mim e descreve um pouco como eu sou .”

Nathalia Luísa Rezende (Foto: Vanessa Castro) Nathalia Luísa Rezende (Foto: Vanessa Castro) Nathalia Luísa Rezende (Foto: Vanessa Castro) Nathalia Luísa Rezende (Foto: Vanessa Castro) Nathalia Luísa Rezende (Foto: Vanessa Castro) Nathalia Luísa Rezende (Foto: Vanessa Castro)

A aniversariante do dia 8 de setembro conta que neste novo ciclo, espera amadurecer mais como pessoa, evoluir mais como mulher, além de psicologicamente e espiritualmente.

“ Quero adicionar novos momentos incriveis na minha história. Concretizar mais sonhos do meu dreamboard. E, além de muitas coisas, desejo: saúde, felicidade, força, empatia, consideração, e que minha feminilidade aflore mais em todos os sentidos, a mim e para as pessoas ao meu redor. “

A decoração repleta de flores cor-de-rosa e velas foi assinada pela Fascino Decorações. O buffet e o bar ficaram a cargo da Villa Rizza. TB Cake & Sweet foi a responsável pelo bolo e pelos doces. As miniaturas de clássicos franceses, foram da L’Choux Pâtissier.

A música ficou a cargo do DJ Filipe Alencar, que agitou a pista noite adentro.

(Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) DJ Filipe Alencar

“ Amizade para mim sempre foi importante. Sempre considerei como segunda familia. Eu amo minhas amigas e amigos. Fiquei muito feliz por ter conseguido reunir a grande maioria “, conclui Nathalia.

Confira mais cliques da noite!

Petros Ramalho Spyridakis e Nathalia Luísa Rezende (Foto: Vanessa Castro) Nathalia Luísa Rezende, Márcia Rezende, Patrícia Justino Vaz e Giovanna Rezende (Foto: Vanessa Castro) Matheus Frazão, Isabela Chaves, Petros Ramalho Spyridakis, Nathalia Luísa Rezende, Ester Galeno e Jayder Soares (Foto: Vanessa Castro) Ismael Ferrer, Mateus Barbosa, Nathalia Luísa Rezende e Davi Marques (Foto: Vanessa Castro) Isabela Chaves, Nathalia Luísa Rezende e Ester Galeno (Foto: Vanessa Castro) Giovanna Rezende, Nathalia Luísa Rezende e Márcia Rezende (Foto: Vanessa Castro) Vívian Nakashima (Foto: Vanessa Castro) Lara Almeida, Ana Karoline Paschal e Ana Almeida (Foto: Vanessa Castro) Sofia Rezende de Castro (Foto: Vanessa Castro) Samuel Paraíso e Carol Araújo (Foto: Vanessa Castro) Samara Dantas (Foto: Vanessa Castro) Rafaela Belus e Daniel Cardoso (Foto: Vanessa Castro) Natalia Faria e Matheus Oliveira (Foto: Vanessa Castro) Mônica Rezende e Clarissa Foliatti (Foto: Vanessa Castro) Mateus Ricarte, Manuella Saback e Carlos Queiroga (Foto: Vanessa Castro) Mateus Larrosa e Maria Fernanda Azevedo (Foto: Vanessa Castro) Marina Lopes Brandão e Gustavo Ferreira Passos (Foto: Vanessa Castro) Manuela Crespo (Foto: Vanessa Castro) Luis Eduardo Julião Simões e Júlia Baratela Neto (Foto: Vanessa Castro) Leandro Vaz e Patrícia Justino Vaz (Foto: Vanessa Castro) Loyanne Rezende e Márcia Rezende (Foto: Vanessa Castro) Loyanne Rezende e Felipe Rezende (Foto: Vanessa Castro) Júlia de Castro e Anthony Sodré (Foto: Vanessa Castro) Lara Almeida e Ana Almeida (Foto: Vanessa Castro) Júlia Han e Mônica Rezende (Foto: Vanessa Castro) Júlia Broocke, Júlia de Castro e Ana Luíza Lima (Foto: Vanessa Castro) João Rafael Soares e Júlia Cruvinel (Foto: Vanessa Castro) João Pedro Varela e Júlia Broocke (Foto: Vanessa Castro) Ismael Ferrer, Mateus Barbosa e Davi Marques (Foto: Vanessa Castro) Gustavo Laudares e Adrya Natálya Chaves (Foto: Vanessa Castro) Ester Galeno, Jayder Soares, Matheus Frazão, Isabela Chaves e Geovana Chaves (Foto: Vanessa Castro) Cassiale Rezende, Loyanne Rezende, Wanda Rezende e Eneida Domingos de Rezende (Foto: Vanessa Castro) Cassiale Rezende, Fernanda Rezende, Giovanna Rezende e João Rodopoulos (Foto: Vanessa Castro) Cassiale Rezende e Fernanda Rezende (Foto: Vanessa Castro) Ana Karoline Paschal (Foto: Vanessa Castro) Bruno Marra e Vívian Nakashima (Foto: Vanessa Castro) Ana Luíza Lima e Eduardo Naoum (Foto: Vanessa Castro) Nathalia e amigos Nathalia e Amigas (Foto: Vanessa Castro)

The post Nathalia Luísa Rezende celebra aniversário em noite animada first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .