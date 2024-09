Henrique Neri Militares pedem mais recursos para mobilização de tropas para o Sete de Setembro

As forças armadas requisitaram mais verba para mobilização das tropas para o desfile do Sete de Setembro deste ano. O pedido dos militares foi de R$10 milhões extra. Além desse pedido, o Planalto teve que contornar dificuldades nos bastidores, pois organizadores do evento relataram constrangimento ao serem informados que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) participariam da solenidade. As informações são do O Globo .

O valor será utilizado para custear a movimentação e alimentação das tropas, além do deslocamento de blindados, feito em caminhões. Esse pedido foi feito ao mesmo tempo que o Ministério da Defesa busca mais recursos para pagar despesas consideradas não necessárias, além de manter recursos para investimentos de projetos estratégicos das Forças.

O tema deste ano é “Democracia e Independência! É o Brasil no Rumo Certo” e a parte civil será dividida entre atletas olímpicos, retomada da vacinação, presença do Brasil no G20 e também a reconstrução do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite está convidado para participar.

As instituições homenageadas por terem atuado na reconstrução do Estado são: militares, bombeiros, Correios, Conab, Força Nacional do SUS, Movimento de Atingidos por Barragens, Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto e o movimento Sem-Terra (MST). De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, a busca é ampliar a participação social no desfile.

O desfile tem a previsão de duração de duas horas e participação de 30 mil pessoas. As escolas cívico-militar não participarão do desfile, já que o Governo Lula não incentiva essa política.

