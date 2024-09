Redação GPS Maduro adianta Natal para outubro na Venezuela

Por quê esperar até dezembro? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que a celebração do Natal no país será antecipada e vai acontecer no próximo dia 1º de outubro. A confirmação foi feita durante uma apresentação no canal oficial Globo Visión , onde Maduro alegou que essa decisão é uma “homenagem ao povo valente”.

“Estamos em setembro e já se sente o clima natalino. Em reconhecimento a vocês, decretarei o Natal para 1º de outubro; o Natal chega com paz, alegria e segurança”, declarou o presidente venezuelano.

A medida é curiosa, mas não é inédita, já que essa é uma prática que Maduro adotou por algumas vezes desde que assumiu a presidência em 2013. Na época, Maduro já havia decretado que as comemorações acontecessem a partir de 1º de novembro, afirmando que desejava “derrotar a amargura com felicidade e paz para todo o mundo”. Hugo Chavez havia morrido em março daquele ano, e Maduro venceu uma eleição presidencial cuja lisura foi contestada, igualmente acontece em 2024.

O argumento utilizado em 2020, quando ele antecipou o Natal para 15 de outubro, foi desviar a atenção pública dos problemas causados pela pandemia de coronavírus no país. No ano seguinte, ele utilizou a mesma abordagem.

“Em tempos de pandemia, o Natal chega mais cedo para trazer esperança e união à família venezuelana”. No ano passado, em 2023, já sem as ameaças do coronavírus, ele reiterou quase as mesmas palavras: “O Natal chega mais cedo para que o povo encontre alegria e otimismo em meio às dificuldades”, afirmou Maduro em 2020.

