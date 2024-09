Redação GPS Lu Nobre Cunha celebra aniversário com buffet de Renata La Porta

Desde criança, uma das datas mais importantes para Luciana Nobre Cunha sempre foi seu aniversário . “ É um momento de renovação” , declara. Para fazer jus ao carinho que sente pelo dia, a advogada aproveitou para ficar na companhia da família e dos amigos mais próximos.

Em sua residência, no Lago Norte, Lu, como é conhecida pelos próximos, organizou, com a ajuda de sua mãe, Cristina, um almoço especial. Com vinte convidados, a comemoração foi do jeito que ela queria, bem íntima.

Decorada com o acervo pessoal da aniversariante, a primavera foi a inspiração. Já o menu, assinado por Renata La Porta, foi composto por canapés de damasco, brusqueta de salmão marinado, camarão com gergelim, bacalhau à Zé do Pipo, Frango Thai e muitas outras opções.

O músico Dinho foi a escolha da aniversariante para a animação do almoço. Lale e Cirônia foram os encarregados do bolo e dos docinhos, respectivamente.

Veja os cliques feitos por Vanessa Castro:

Cristina Nobre, Luciana Cunha e Murilo Nobre Fábio Cunha Filho, Luciana Cunha e Chloé Luciana Cunha e Manuela Falcão Luciana Cunha e Marina Coelho Luciana Cunha e Talita Correia Luciana Cunha, Janaína Oliveira e Chloé Manoela Maia e Luciana Cunha Marina Coelho, Luciana Cunha e Fernanda Viscardi Rachel Turini e Clenes Almeida Rachel Turini, Luciana Cunha e Fábio Cunha Filho Luciana Cunha e Lavínia Campbell Carolina Angelini e Luciana Cunha Clenes Almeida e Luciana Cunha Agatha Silvestre e Luciana Cunha Daniela Melo, Luciana Cunha e Fábio Cunha Filho Cristina Nobre e Murilo Nobre Fernanda Viscardi e Janaína Oliveira Dinho Chloé

The post Lu Nobre Cunha celebra aniversário com buffet de Renata La Porta first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .