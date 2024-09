Redação GPS Line-up divulgado! Lollapalooza anuncia atrações de 2025

O Lollapalooza estará de volta nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025. Nesta terça-feira (3), o festival anunciou o line-up da edição, que tem Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool como headliners.

Composto por quase setenta artistas, o line-up tem 16 estreantes no País, como Olivia Rodrigo, Tool, Tate McRae, Teddy Swims, Parcels, Benson Boone, Wave to Earth, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Girl in Red, The Marías, Barry Can’t Swim, Nessa Barrett, Artemas, Inhaler e Neill Frances.

Sem muito espaço para o rap, a programação de 2025 aposta mais no pop rock e nas várias vertentes da música indie.

Entre os brasileiros, os destaque são o Sepultura, Drik Barbosa, Marina Peralta, Jão, Terno Rei, Jovem Dionísio e Dead Fish. Já a parte eletrônica do festival fica com os produtores Tropkillaz, o DJ superstar russo Zedd, a belga Charlotte de Witte e o holandês San Holo.

Benson Boone, Fontaines D.C., Inhaler, Wave to Earth, Parcels e The Marías fazem parte do grupo de artistas e bandas que despontaram recentemente nas paradas americanas.

The post Line-up divulgado! Lollapalooza anuncia atrações de 2025 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .