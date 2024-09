Redação GPS Festa em Pirenópolis terá set exclusivo de DJ KVSH

A 2ª edição do Piri Sunset será realizada no dia 7 de setembro, feriado da Independência, no charmoso Piri Lounge, na cidade de Pirenópolis . O evento promete agitar a cidade com um setlist exclusivo do DJ KVSH, conhecido nacionalmente por suas festas e trabalhos com grandes nomes da música.

No evento, o público poderá curtir um pôr do sol inesquecível, com vista panorâmica para a Serra dos Pirineus, ao som de house, deep house e tech house, os estilos que marcaram a carreira de KVSH. Além dele, outros nomes da cena eletrônica local também estarão presentes, como Helmer Muniz, Marllon, Vitor Bueno, Thiago Amaral e Will.

Localizado no alto do Piri Park, o espaço reúne música, gastronomia , drinks em um ambiente moderno e acolhedor, perfeito para momentos de diversão. A proposta do Piri Sunset é fortalecer a cena cultural da cidade. Os ingressos estão à venda no site Zig Ticket s.

Serviço

Piri Sunset 2ª edição – Piri Lounge

Quando: 7 de setembro (sábado), às 16h

Onde: Piri Lounge – Fazenda Fogaça (Km 4 da GO-225), Pirenópolis

Ingressos: a partir de R$ 250, no site

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @pirilounge

