Agência Brasília Faixa reversa da via Epig ficará em operação até quarta-feira (4)

A liberação das novas faixas de rolamento no trecho em obras da Estrada Parque Indústrias Gráficas ( Epig ), prevista para as 20h desta segunda-feira (2), foi adiada para garantir a segurança dos motoristas. Até quarta-feira (4), os condutores que seguem no sentido Eixo Monumental continuarão utilizando apenas a faixa reversa. As obras no local estão em fase de concretagem da via.

“A concretagem da faixa mais à direita foi concluída, mas precisaremos de mais tempo para instalar todos os dispositivos de segurança dentro do prazo adequado,” explicou Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura.

O trecho continuará sob constante monitoramento pelos agentes de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). “Qualquer alteração no cronograma será imediatamente comunicada aos motoristas. Agradecemos a compreensão dos usuários durante a execução das obras,” destacou o engenheiro Bruno Almeida, da Secretaria de Obras.

*Com informações da SODF

