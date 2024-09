Caio Barbieri Equiparação com PF: Sindicato dos Delegados do DF entra em “estado permanente de assembleia”

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal ( Sindepo-DF ) realizou, na tarde desta terça-feira (3), uma assembleia geral na sede regional, localizada no Clube da Adepol, para discutir o andamento das negociações salariais com o Governo do Distrito Federal (GDF) e o governo federal sobre a equiparação salarial com a Polícia Federal (PF).

Durante o ato, a categoria decidiu, por unanimidade, instalar um estado permanente de assembleia, em resposta à demora no avanço das conversas sobre o reajuste salarial reivindicado pelos servidores da Polícia Civil do DF (PCDF).

O estado permanente de assembleia significa que a categoria se manterá em alerta e pronta para se reunir a qualquer momento, caso as negociações não avancem. Com essa medida, os delegados buscam aumentar a pressão sobre os governos para que as demandas da categoria sejam atendidas o mais rápido possível.

A presidente do sindicato , Cláudia Alcântara, destacou a insatisfação dos delegados com o ritmo das negociações. “Queremos entrar no ano de 2025 já com o salário reajustado”, afirmou.

A reunião contou com a presença de importantes apoiadores da causa, como a deputada federal Erika Kokay (PT-DF), que tem atuado em prol dos policiais civis, articulando reuniões com autoridades federais.

Também esteve presente a deputada distrital Jane Klébia (MDB), que é delegada licenciada, além do presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol-DF), Amarildo Fernandes.

The post Equiparação com PF: Sindicato dos Delegados do DF entra em “estado permanente de assembleia” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .