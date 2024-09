Pedro Reis Diversidade musical marca a 10ª edição do Festival Bocadim

Brasília se prepara para receber a 10ª edição do Festival Bocadim, que acontecerá entre os dias 06 e 08 de setembro na área externa do Eixo Cultural Ibero-Americano. O evento promete trazer ao público uma programação variada, com artistas nacionais e internacionais, além de novidades que reforçam seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão.

Entre os destaques do festival, está a aguardada apresentação da Banda Uó. Thiago Pethit também retorna aos palcos com uma performance teatral que promete encantar o público. Para quem gosta de sofrência, Raquel dos Teclados traz seu repertório emotivo e popular.

O evento ainda contará com a fusão de estilos da banda Lamparina, a energia do tecno-brega de Zaynara, amadrinhada pela cantora Joelma, e a mistura única de kumbia-pós-punk das argentinas do Kumbia Queers.

Além dos shows, o festival promoverá oficinas de produção cultural e coquetelaria de forma gratuita, mantendo sua tradição de ações formativas. A curadoria local também garantiu a presença de novos talentos, como Bárbara Silva, Elon, Gaivota Naves, e muitos outros que foram selecionados através de um edital regional.

Dayse Hansa, idealizadora do festival, destaca a importância da edição comemorativa. “É motivo de orgulho ver o Bocadim completar 10 anos com um line-up diverso e inclusivo, contribuindo para a cena artística de Brasília” , diz.

Sustentabilidade e segurança

A edição deste ano traz um plano de sustentabilidade robusto, com foco na gestão de resíduos e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A praça de alimentação terá opções vegetarianas e veganas, e o evento contará com um espaço de acolhimento para casos de assédio, além de ações de respeito e equidade para os trabalhadores do backstage.

Serviço:

10ª Edição do Festival BOCADIM

Data: 06 a 08 de setembro de 2024

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), Brasília/DF

Ingressos: 1º lote no Shotgun – R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada)

Vendas: Shotgun

Informações: Instagram do festival (@festivalbocadim)

Classificação: 16 anos

