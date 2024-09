Ailane Silva Criadora da técnica D.O.M., Dani Azevedo transforma vidas com posicionamento pessoal

No cenário competitivo e dinâmico do mercado atual, o sucesso profissional não depende apenas de habilidades técnicas ou experiência, mas também de uma estratégia de posicionamento pessoal bem definida. Com essa visão, a especialista em posicionamento estratégico e assessoria pessoal, Daniela Azevedo, criou uma metodologia única pensada para transformar a vida e a carreira profissional de seus clientes para que alcancem novos patamares de sucesso.

A base do trabalho de Dani Azevedo é a metodologia que ela desenvolveu ao longo de anos de experiência, chamada de D.O.M. – Domínio, Orientação e Movimento. Essa abordagem é projetada para o aprimoramento das habilidades sob orientação estratégica para que as pessoas se movam com determinação em direção aos seus objetivos.

“Domínio significa aprimorar suas habilidades e conhecimentos, para que você possa ser o melhor naquilo que faz”, explica Dani. “Orientação é sobre seguir o caminho certo, com as diretrizes adequadas, enquanto Movimento é a ação em direção aos seus objetivos, com foco e propósito.”

O trabalho da expert em pessoas vai além de simples conselhos sobre carreira. Sua missão é proporcionar uma transformação completa, tanto pessoal quanto profissional. Tudo começa com um entendimento profundo da identidade de cada indivíduo, de suas habilidades e de como elas podem ser usadas para criar uma marca pessoal autêntica e poderosa.

“Eu acredito que cada pessoa tem algo especial a oferecer. Meu objetivo é ajudar os meus clientes a identificar e abraçar seus dons únicos, utilizando-os como base para construir uma presença impactante e diferenciada”, afirma Dani.

Formada em design de interiores e com uma vasta experiência em diversas áreas, incluindo pós-graduada em Marketing Digital e curso em diferenciação, administração, gestão de pessoas, Community Management e coaching, Dani Azevedo tem uma compreensão profunda de como o posicionamento pessoal pode influenciar o sucesso de uma carreira. Seu trabalho é impulsionado pela crença de que a realização pessoal é essencial para manter a alta performance e alcançar os objetivos de vida.

“Eu não acredito que você precisa amar o que faz, mas sim amar os benefícios do que faz. A chave é entender como o seu trabalho pode trazer realização e resultados positivos para você e para os outros”, ressalta.

O trabalho consiste em várias frentes, entre elas, a Mentoria On-line: um programa de seis encontros ao longo de três meses, focado no desenvolvimento de um plano de sucesso personalizado, e Assessoria Pessoal: o formato mais completo, que inclui a mentoria e um acompanhamento diário por um período mínimo de oito meses. Essa modalidade também oferece suporte completo para gestão de redes sociais e marketing, garantindo que o posicionamento seja efetivo tanto no mundo digital quanto fora dele. Há, ainda, a Comunidade D.O.M.: um espaço de troca e aprendizado aberto a todos, independente do projeto, onde os participantes podem compartilhar experiências e aprender juntos. Fazem parte do grupo perfis várias, entre eles, empresários, médicos e estudantes que querem se posicionar estrategicamente.

Dani Azevedo acredita que a chave para o sucesso está em reconhecer e valorizar as próprias qualidades, deixando de lado as comparações e focando no que realmente importa: o autoconhecimento e a ação intencional. “Eu ajudo meus clientes a se tornarem referências em suas áreas, reconhecidos não apenas pelas habilidades técnicas, mas pela autenticidade e clareza na comunicação de quem são e do que fazem”, conclui.

