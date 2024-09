Redação GPS Consultora fitness, Renatinha Costa comanda aulão no Na Praia

Considerada como uma referência no universo da saúde e do condicionamento físico em Brasília, a consultora fitness Renata Costa , conhecida carinhosamente como Renatinha, comandou um aulão de funcional no Na Praia , em homenagem ao Dia do Nutricionista.

Com cerca de duzentos participantes, o evento teve apoio da farmácia de manipulação Quality, que ofereceu degustação de sorvetes italianos de açaí com Morosil, drinks feitos com o suplemento Qwooow — desenvolvido por Renatinha, e balas de creatina.

Além do aulão, ao som de um DJ e conduzida com o auxílio de professores da academia Premiere, os convidados foram presenteados com trezentas cangas e camisetas.

The post Consultora fitness, Renatinha Costa comanda aulão no Na Praia first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .