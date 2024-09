Redação GPS Conheça o novo filme de Almodóvar, aplaudido por 18 minutos no Festival de Veneza

Estrelado por Julianne Moore e Tilda Swinton , o novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar foi aplaudido por 18 minutos no Festival de Veneza , nessa segunda-feira (2). O longa intitulado The Room Next Door é o primeiro em inglês de Almodóvar.

Na trama, Ingrid e Martha eram amigas próximas na juventude. Ingrid tornou-se romancista, enquanto Martha tornou-se repórter de guerra, e as circunstâncias da vida as separaram. Depois de anos, as duas se reencontram.

O filme chega aos cinemas americanos em 20 de dezembro. No Brasil, ainda não há data prevista.

The Room Next Door é a primeira obra de Almodóvar desde Mães Paralelas , filme de 2021 que também estreou no Festival de Veneza e que rendeu à Penélope Cruz uma indicação ao Oscar.

