Caio Barbieri Bancada do PDT declara apoio a Davi Alcolumbre para a presidência do Senado

A bancada do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Senado Federal anunciou seu apoio ao senador Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência da Casa no biênio 2025-2026. A escolha do novo comandante do Senado ocorrerá em eleição no início de 2025.

A decisão de apoiar a volta de Alcolumbre para a principal cadeira da Casa Superior foi tomada em uma reunião, realizada nesta terça-feira (3), entre os senadores Ana Paula Lobato, Leila Barros e Weverton Rocha, que integram a bancada, e a Executiva Nacional do partido.

O apoio a Alcolumbre, segundo o PDT, é fundamentado na “comprovada capacidade parlamentar, de gestão e de liderança” do senador, evidenciada em sua atuação anterior como presidente do Senado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Em nota oficial, o partido afirmou que a escolha de Davi Alcolumbre visa fortalecer a harmonia entre os Poderes e garantir a governabilidade no país.

“O senador Alcolumbre tem as condições necessárias para dar continuidade ao trabalho do presidente Rodrigo Pacheco em manter a autonomia do Senado, preservando a estabilidade democrática e a harmonia entre os Poderes”, ressaltou a nota assinada também pelo presidente nacional em exercício do PDT, deputado André Figueiredo, e pelo presidente nacional licenciado do partido, Carlos Lupi.

Os pedetistas reforçaram a importância de escolher um líder que possa continuar a trajetória de equilíbrio e respeito institucional no Congresso Nacional para a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Leia:

The post Bancada do PDT declara apoio a Davi Alcolumbre para a presidência do Senado first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .