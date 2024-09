Redação GPS Audiência Pública na CLDF discutirá ocupação do Eixão do Lazer

Na próxima quarta-feira (4), a Câmara Legislativa ( CLDF ) discute a ocupação cultural do Eixão, a partir das 18h, no plenário da Casa. Aberto aos cidadãos, o evento é uma iniciativa do deputado distrital Fábio Felix (Psol). O encontro vai reunir representantes do governo e do setor cultural, ambulantes e trabalhadores do Eixão do Lazer.

No último domingo (1º), uma fiscalização promovida pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) despertou críticas entre a população. As reclamações consolidaram-se em um abaixo-assinado , proposto por Félix, que defende a permanência de ambulantes e atrações culturais no Eixão do Lazer. Até o momento, mais de 7 mil pessoas assinaram o documento.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) explicou em suas redes sociais que “o Eixão do Lazer é uma conquista da população de Brasília, não vai fechar, nem ninguém será impedido de promover as atrações culturais que se tornaram um patrimônio da capital”, comentou. Ele acrescentou que “a ação da DF Legal neste domingo (1º) atendeu reclamações de moradores próximos, tendo sido orientada apenas a organizar o comércio no local, que será mais funcional na medida em que possamos cadastrar e regularizar a atividade”.

Já o deputado Fábio Felix detalhou os objetivos da audiência. “O Eixão se tornou um grande polo cultural e gastronômico da cidade, uma ocupação legítima, pública e coletiva no coração de Brasília. O objetivo desse debate é dialogar com os setores do governo a fim de garantir que esse espaço permaneça como está consolidado, além de cobrar que não aconteçam novos episódios de repressão policial e truculência”.

Audiência Pública Ocupação Cultural do Eixão

Data e horário: Quarta-feira, 4 de setembro, às 18h

Local: Plenário da Câmara Legislativa do DF

Com informações da Agência CLDF

The post Audiência Pública na CLDF discutirá ocupação do Eixão do Lazer first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .