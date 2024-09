Redação GPS Após pedido do MP, Justiça da Venezuela ordena prisão de Edmundo González

A Justiça venezuelana acatou, nesta segunda-feira (2), um pedido do Ministério Público para a emissão de um mandado de prisão contra Edmundo González , principal opositor do presidente Nicolás Maduro. As informações são da Globo.com .

González, que concorreu à presidência nas eleições de julho, é acusado de uma série de crimes, incluindo usurpação de funções da autoridade eleitoral e falsificação de documentos oficiais.

O mandado foi emitido após o opositor ignorar três intimações para prestar depoimento sobre a publicação de atas eleitorais em um site controlado pela oposição.

O procurador-geral Tarek Saab, que solicitou a prisão, afirmou que as intimações tinham como objetivo esclarecer o envolvimento de González na divulgação dos documentos. O órgão é aliado do presidente Nicolás Maduro e controlado por chavistas.

Segundo o MP, o pedido de prisão foi apresentado após González ignorar três intimações para prestar depoimento.

A oposição venezuelana, liderada por María Corina Machado, criticou duramente a medida, considerando-a uma tentativa do governo de Maduro de intimidar as forças democráticas no país. “Maduro perdeu completamente o contato com a realidade. O mandado de prisão emitido pelo regime para ameaçar o presidente eleito Edmundo González ultrapassa uma nova linha que apenas fortalece a determinação do nosso movimento”, afirmou Machado.

A validade das atas eleitorais divulgadas pela oposição foi questionada pelo Ministério Público, que as considera fraudulentas. No entanto, as autoridades venezuelanas ainda não apresentaram as versões oficiais dos documentos, apesar da pressão internacional, inclusive de organismos como a ONU.

