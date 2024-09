Caio Barbieri Sindicato dos Delegados do DF convoca assembleia para discutir recomposição salarial

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal ( Sindepo-DF ) anunciou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir a recomposição salarial da categoria.

A decisão foi tomada em uma reunião da diretoria do sindicato, realizada nesta quarta-feira (28) na sede do Sindepo-DF . A assembleia está marcada para o dia 3 de setembro de 2024, no Clube da Adepol-DF, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), com a primeira chamada às 15h30 e a segunda chamada às 16h.

A presidente do Sindepo-DF, Cláudia Alcântara, destacou a frustração dos delegados em relação à demora na instalação do Fórum de Negociação Salarial, previsto pela Lei Federal 14.724/23.

“Desde janeiro deste ano, os Delegados de Polícia Civil do DF vêm aguardando a instalação do Fórum de Negociação Salarial, conforme disposto na Lei Federal 14.724/23. Entretanto, já estamos chegando ao mês de setembro de 2024, e até agora tanto o Governo Federal quanto o Governo do Distrito Federal não deram início à mesa de negociação”, afirmou.

The post Sindicato dos Delegados do DF convoca assembleia para discutir recomposição salarial first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .