Secretária de Saúde apresenta proposta de reestruturação de carreiras à Economia do GDF

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio , encaminhou, recentemente, uma proposta de reestruturação de carreira da pasta ao secretário de Economia, Ney Ferraz.

O documento atende parcialmente as reivindicações da categoria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Distrito Federal ( SindSaúde ) e é vista como uma medida para acalmar os ânimos em meio à crescente insatisfação dos profissionais do setor.

Apesar da sinalização, a entidade sindical afirma que manterá a campanha por uma recomposição salarial justa às categorias. Apesar de reconhecer o avanço representado pela proposta da Secretaria de Saúde, o sindicato mantém o indicativo de greve e adianta que convocará uma nova assembleia para discutir os próximos passos da mobilização.

“Acreditamos que a proposta da secretária Lucilene Florêncio é um avanço importante e está alinhada aos anseios dos servidores. No entanto, ainda há muito a ser discutido para que possamos alcançar uma solução que realmente beneficie a categoria”, afirmou a direção do SindSaúde.

