Redação GPS Ranking aponta as cidades mais seguras do mundo para turistas

Na hora de programar uma viagem internacional, o índice de segurança de cada destino precisa ser levado em consideração. Pensando nisso, o Forbes Advisor preparou um ranking com as cidades mais seguras do mundo para os turistas em 2024.

Em primeiro lugar aparece Singapura, que, em termos de nível de risco avaliado, obteve uma pontuação de 0 de cem, segundo o Forbes Advisor.

A Europa, considerada um destino seguro, aparece só na 26ª posição com Milão. Em seguida, em 28ª está Roma. Paris, na França, ocupa a 31ª colocação.

Confira o top 10 de cidades mais seguras do mundo:

Singapura; Tóquio (Japão); Toronto (Canadá); Sydney (Austrália); Zurique (Suíça); Copenhague (Dinamarca); Seul (Coreia do Sul); Osaka (Japão); Melbourne (Austrália); Amsterdã (Países Baixos).

The post Ranking aponta as cidades mais seguras do mundo para turistas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .