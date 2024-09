Redação GPS Pela primeira vez, a DW! Semana de Design ocorre no Rio de Janeiro

O DW! Semana de Design acaba de ganhar uma edição carioca. Entre os dias 3 e 8 de setembro, o maior festival urbano de design da América Latina que ocupa as ruas de São Paulo desde 2012 aporta no CasaShopping com mais de 90 ações e a participação de mais de 50 designers e lojistas.

A programação conta com diversos talks sobre arquitetura, design e urbanismo, instalações de arte, lançamentos de móveis e peças de design, produtos e revestimentos e uma edição exclusiva da Feira na Rosenbaum.

Entre as atrações desta edição, a Feira na Rosenbaum, com toda sua diversidade cultural, exibe as criações de objetos de design, peças de decoração, moda e itens para casa de mais de 80 expositores entre artesãos, designers e estilistas independentes de todas as regiões do País.

Abrindo os DW! Talks, o Dia da Arte reúne os artistas plásticos Marcelo Jácome, Marc Pottier, Rafael Vicente e Rabi Araújo. O Dia do Design de Interiores terá o arquiteto Maurício Arruda conversando com Ana Lúcia Adriano (diretora da ABD/RJ) e Miguel Fernandéz y Fernandéz (presidente do CREA/RJ).

Já no Dia do Design Urbano, Luiz Eduardo Índio da Costa e Guto Índio da Costa falam de suas experiências com planejamento urbano. No Dia da Arquitetura e Desenvolvimento Imobiliário, a conversa será com Marcelo Falcão e Vitor Penha (Somauma), Guilherme Brito (Gardi) e Celso Rayol e Fernando Costa (Cité Arquitetura).

Por fim, no Dia da Sustentabilidade, Sami Meira (da UGreen), Teka Mesquita, Marina Castanheira e Isaac Amir assumem os microfones.

Confira a programação dos talks:

De 3 a 7 de setembro, das 12h às 14h, no auditório CasaShopping

Entrada franca, sujeita à lotação do espaço

3 de setembro – Dia da Arte: conversa entre os artistas plásticos Marcelo Jácome, Marc Pottier, Rafael Vicente e Rabi Araújo.

4 de setembro – Dia do Design de Interiores: o arquiteto Maurício Arruda conversa com Ana Lúcia Adriano (diretora da ABD/RJ) e Miguel Fernandéz y Fernandéz (presidente do CREA/RJ).

5 de setembro – Dia do Design Urbano: Luiz Eduardo Índio da Costa e Guto Índio da Costa falam de suas experiências com planejamento urbano.

6 de setembro – Dia da Arquitetura e Desenvolvimento Imobiliário: Marcelo Falcão e Vitor Penha (Somauma), Guilherme Brito (Gardi) e Celso Rayol e Fernando Costa (Cité Arquitetura) falam sobre o tema.

7 de setembro – Dia da Sustentabilidade: Sami Meira (da UGreen), Teka Mesquita, Marina Castanheira e Isaac Amir assumem os microfones.

Serviço

Datas: d e 3 a 8 de setembro de 2024

Horário: terça a sexta, 10h às 20h/ sábado e domingo, 14h às 20h

Endereço: Av Ayrton Senna, 2150. Barra da Tijuca

Entrada Franca

