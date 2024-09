Redação GPS Ibaneis Rocha é premiado pelos servidores da carreira do transporte urbano

Os servidores de Atividades em Transportes Urbanos do Distrito Federal promoveram, na última sexta-feira (30), a entrega da placa Amigo do Transporte Público a personalidades da gestão pública do DF. O ato fez parte da comemoração de 30 anos da criação das carreiras envolvidas. Foram agraciados, entre outros nomes, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho; o secretário de Transportes e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, e o secretário de Obras, Valter Casemiro, que já esteve à frente da pasta dos Transportes.

Membro da carreira ATU, o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta ( Sindireta ), Wagner Araújo, fez questão de passar a placa às mãos do governador Ibaneis Rocha e destacou que o prêmio é voltado a gestores que fazem diferença no setor. “A premiação visa homenagear pessoas que trabalham na melhoria da mobilidade urbana do Distrito Federal e entorno” , destacou Araújo.

A carreira Atividades em Transportes Urbanos do Distrito Federal envolve servidores de diversos órgãos, como Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), do antigo DFTrans e outros. “O transporte é um desafio para todas as capitais, e mesmo cidades menores. Daí a importância de reconhecer os esforços de quem pensa e age em nome do deslocamento nos centros urbanos do País” , finalizou Wagner Araújo.

The post Ibaneis Rocha é premiado pelos servidores da carreira do transporte urbano first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .