GDF e Na Praia promovem ação de proteção às mulheres

A parceria firmada entre as secretarias de Segurança Pública ( SSP-DF ), da Mulher (SMDF) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e a empresa R2 Produções e Eventos, responsável pelo festival Na Praia e pelo Carnaval no Parque, rendeu a primeira ação no último sábado (31/8).

Para fechar o Agosto Lilás , mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, durante os shows realizados no festival de música, foi reservado um espaço específico com 50 vagas para motoristas do sexo feminino, vinculadas a aplicativos de transporte e taxistas, poderem estacionar e embarcar mulheres participantes do evento.

O estacionamento exclusivo foi identificado com faixas e um balão inflável. As motoristas foram previamente cadastradas pela SSP-DF e receberam adesivos próprios para identificação dos carros autorizados a estacionar no local da ação. O objetivo foi contribuir para a proteção das mulheres em grandes eventos e para o aumento da sensação de segurança. A ação integra o projeto Empresa Responsável Comunidade Mais Segura, pelo qual a SSP-DF atua junto à iniciativa privada para a prevenção de crimes por meio de cursos e ações.

“Esta ação é um exemplo claro de como parcerias fortes podem gerar mudanças significativas na segurança das mulheres no Distrito Federal”, avalia o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Já vínhamos atuando em parceria com a empresa de eventos, e a atividade realizada no último sábado é a primeira desde a assinatura do acordo de cooperação técnica. Nosso objetivo é feminicídio zero e que o DF seja referência na redução da violência contra a mulher.”

Acesso e segurança

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, ressalta que é fundamental o GDF estar presente em eventos de grande circulação e visibilidade para levar ações de acolhimento e informação às mulheres: “Esses momentos são oportunidades preciosas para alcançar um público amplo, promover o conhecimento sobre os direitos das mulheres e oferecer apoio direto a quem mais precisa. Nosso compromisso é estar onde as mulheres estão, garantindo que todas tenham acesso às informações e recursos necessários para uma vida digna e segura”.

A primeira atividade em parceria entre os órgãos foi a capacitação dos colaboradores da empresa em relação ao protocolo Por Todas Elas, instituído no decreto nº 45.772/24, que prevê que estabelecimentos de lazer e entretenimento adotem medidas de proteção e apoio a mulheres que tenham sofrido ou estejam em risco de sofrer violência, assédio ou importunação sexual. A ação qualificou 50 colaboradores da empresa.

“A parceria com os eventos é fundamental para a prevenção e enfrentamento das violações de direitos, além de garantir o encaminhamento adequado às vítimas”, reforça a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “O nosso papel, enquanto Estado, é ofertar esses serviços e oportunidades de romper com a violência. O silêncio protege o agressor, mas o estabelecimento de parcerias propicia que a mulher possa ter diversão sem se preocupar em ser importunada.”

DF Mais Seguro

O Empresa Responsável integra o eixo Cidadão Mais Seguro, do programa DF Mais Seguro, que promove a garantia de direitos, liberdades e garantias, envolvendo a sociedade civil e setores do governo, com base no enfrentamento qualificado à criminalidade por meio da inteligência tecnológica.

As empresas interessadas em participar do projeto e garantir o selo Parceiro da Segurança – 2023 devem preencher um formulário . Em seguida, as equipes da SSP-DF entrarão em contato para confirmar a inscrição no programa.

