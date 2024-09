Beatriz Lima Leal Francesca a caminho! Bebel Lobão e Jorge Argello esperam uma menina

What will the baby bee? Com temática de abelha, Bebel Lobão e Jorge Argello reuniram familiares e amigos para juntos descobrirem o sexo do primeiro filho do casal, na tarde desse sábado (31). O chá revelação ocorreu na residência do casal, no Lago Sul.

Bebel Lobão e Jorge Argello (Foto: Vanessa Castro) Bebel Lobão e Jorge Argello (Foto: Vanessa Castro) Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro) Jorge Argello e Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro) Jorge Argello e Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro)

À coluna Flay Leite, Bebel Lobão diz que o chá revelação foi todo preparado pela avó materna, Vanessa Lobão, que está muito ansiosa para a chegada do primeiro neto. Sobre a decoração, que foi assinada pela Petité Eventos, Bebel preferiu fugir do óbvio rosa e azul, e apostou em tons neutros, com o tema de abelha.

Chá Revelação da Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro) Chá Revelação da Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro) Chá Revelação da Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro) Chá Revelação da Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro) Chá Revelação da Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro)

Bebel conta que o bebê foi muito planejado, então eles se prepararam para este momento, mas acredita que até hoje, a sua ficha não caiu. Sobre a revelação do sexo, a mãe conta que sonhou diversas vezes que seria menino “ sempre me imaginei mae de menino, mas nao tenho preferência “.

A revelação se o bebê seria menina ou menino veio no fim da tarde, através de uma fumaça colorida. Quando a cor-de-rosa tomou conta do espaço, anunciando que Francesca está a caminho.

(Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro)

Os bolos e doces foram do Ateliê Patisserie, de Goiânia. E os bem-casados, da Bakhita, também da cidade goiana. As bebidas ficaram a cargo da Capital Drinks.

(Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro) (Foto: Vanessa Castro)

Confira todos os cliques da tarde!

Vanessa Lobão, Luciano Lobão, Bebel Lobão e Edison Lobão (Foto: Vanessa Castro) Gim Argello, Cristina Argello, Jorge Argello, Bebel Lobão, Vanessa Lobão e Luciano Lobão (Foto: Vanessa Castro) Jorge Argello, Bebel Lobão e Edison Lobão (Foto: Vanessa Castro) Liz Lobão e Edison Lobão (Foto: Vanessa Castro) Jorge Argello, Liz Lobão e Bebel Lobão (Foto: Vanessa Castro) Gim Argello, Cristina Argello, Jorge Argello, Bebel Lobão, Vanessa Lobão e Márcio Lobão (Foto: Vanessa Castro) Sofia Lobão, Bebel Lobão e Jorge Argello (Foto: Vanessa Castro) Gabi Muniz, Bebel Lobão, Ingrid Araújo, Flay Leite Lira e Duda Amaral (Foto: Vanessa Castro) Gim Argello, Cristina Argello, Jorge Argello, Bebel Lobão, Vanessa Lobão e Márcio Lobão (Foto: Vanessa Castro) Eduardo Lira e Flay Leite Lira (Foto: Vanessa Castro) Duda Amaral, Gabi Muniz, Bebel Lobão, Isabella Lira e Rafaela Nery (Foto: Vanessa Castro) Catarina Rosa, Márcio Lobão, Jorge Argello, Bebel Lobão e Sofia Lobão (Foto: Vanessa Castro) Rafaela Nery, Bebel Lobão, Jorge Argello e João Maneira (Foto: Vanessa Castro) Carina Montandon, José Montandon, Jorge Argello, Bebel Lobão, Marissa Alcântara, Thiafgo Ferrerira e Edison Lobão (Foto: Vanessa Castro) Duda Amaral, Gabi Muniz, Maria Sofia, Bebel Lobão, Flay Leite Lira e Ingrid Araújo (Foto: Vanessa Castro) Guilherme Camilo, Jorge Argello e Marcelo Nasser (Foto: Vanessa Castro) Braunner Fãssherber, José Montandon, Carina Montandon e Vanessa Lobão (Foto: Vanessa Castro) Diego Pessoa, Maria Sofia e Tata Canhedo (Foto: Vanessa Castro) Thiago Ferreira, Liz Alcântara e Marissa Alcântara (Foto: Vanessa Castro) Rony Cecconello e Ana Martinez (Foto: Vanessa Castro) Waldir Varandas Júnior, Gim Argello e Warner Rodrigues (Foto: Vanessa Castro) Márcio Lobão e Sofia Lobão (Foto: Vanessa Castro) Eduardo Lira, Alan Diniz, Diego Pessoa e Maria Sofia (Foto: Vanessa Castro) Simone Novaes, Cristina Argello e Vanessa Varandas (Foto: Vanessa Castro) Cynthia Portella e Anna Paola Frade Pimenta da Veiga (Foto: Vanessa Castro) Patrícia Doria e Said Yusuf (Foto: Vanessa Castro) Carol Taurisano, Rafaela Nery, Stephanie Hernandez e Samir Caied (Foto: Vanessa Castro) Luciano Lobão, Márcio Lobão, Rodrigo Viana e Luciana Viana (Foto: Vanessa Castro) Isadora Argello e Charlotte Argello (Foto: Vanessa Castro) Marcelo Nasser e Guilherme Camilo (Foto: Vanessa Castro) Waldorf Varandas e Thays Varandas (Foto: Vanessa Castro) Loise Salles, João Henrique Salles e Osvaldo Salles (Foto: Vanessa Castro) João Pedro Carvalho, Edison Lobão Nery e Luís Cruz (Foto: Vanessa Castro) Vanessa Varandas e Guilherme Varandas (Foto: Vanessa Castro) João Maneira e Rafaela Nery (Foto: Vanessa Castro) Isadora Gomide e Eduardo Oliveira (Foto: Vanessa Castro) Isabella Lira e Rafaela Nery (Foto: Vanessa Castro) Gisele Peixoto, Hassan Aboud, Patrícia e Sofia Yussuf (Foto: Vanessa Castro) Fernanda, Lainna, Lahaina e Braunner Fassheber (Foto: Vanessa Castro) Alan Ribeiro, Isabella Lira, Julia Belmonte e Kassim Muhammed (Foto: Vanessa Castro) Vanessa Leal, Flávia Freitas e Lucian Viana (Foto: Vanessa Castro)

The post Francesca a caminho! Bebel Lobão e Jorge Argello esperam uma menina first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .