Elon Musk ameaça Lula após bloqueio do X pelo STF: "Espero que goste de voos comerciais"

O empresário Elon Musk , proprietário do X (antigo Twitter), provocou uma nova polêmica ao ameaçar o governo brasileiro por meio de sua rede social na tarde desta segunda-feira (2). As informações são do colunista Guilherme Amado , do Metrópoles.

Em resposta ao bloqueio do X imposto pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ), Musk declarou que poderá apreender ativos do governo brasileiro caso não haja uma reversão da medida, o que representaria, segundo o jornalista, aeronaves do governo federal.

“A não ser que o governo brasileiro devolva propriedades ilegais apreendidas do X e do SpaceX, nós vamos buscar reciprocidade na apreensão de ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em aviões comerciais”, escreveu Musk em um tuíte publicado pelo colunista.

A publicação de Musk foi feita como comentário a uma postagem sobre a apreensão de um avião do ditador venezuelano Nicolás Maduro, sugerindo que o empresário estaria equiparando a decisão do STF a uma ação governamental, o que juridicamente não se sustenta.

A ameaça do bilionário, ainda que vaga, foi interpretada como um indicativo de que ele poderia alegar em uma Corte norte-americana que seus ativos foram confiscados ilegalmente no Brasil, buscando, assim, uma retaliação financeira contra o governo brasileiro.

O print da mensagem já circula entre autoridades do Palácio do Planalto, do Itamaraty e entre ministros do STF. A reação inicial das autoridades brasileiras, segundo o jornalista, é de que a declaração de Musk não passa de uma tentativa de engajamento, uma vez que a decisão do bloqueio foi tomada pela Suprema Corte, e não pelo governo federal.

