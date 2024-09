Redação GPS Eclipse e “cometa do século”: confira a data dos fenômenos astronômicos

Quando o assunto é fenômenos astronômicos, o mês de setembro promete agitar o céu. O mês chega com um eclipse lunar parcial, a passagem do cometa C/2023 A3 e algumas conjunções celestes.

Nesse fim de semana, no primeiro dia do mês, ocorreu uma conjunção entre a Lua e Mercúrio na constelação de Leão.

Confira as datas dos fenômenos astronômicos de setembro:

1 de setembro

Conjunção entre a Lua e Mercúrio na constelação de Leão. Os astros estarão muito próximos do horizonte oeste durante o crepúsculo, antes do amanhecer.

5 de setembro

Conjunção entre a Lua e Vênus antes do anoitecer, na direção oeste, na constelação de Virgem. Nos dias 4 e 5, a Lua, Vênus e a estrela Spica formarão um belo trio celeste.

7 de setembro

Saturno em oposição ao Sol. O planeta poderá ser visto durante toda a noite na constelação de Aquário.

17 de setembro

Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, na direção leste, na constelação de Aquário. Além disso, a Lua Cheia em evento de Superlua poderá ser observada durante toda a noite na mesma constelação. Também ocorrerá um eclipse lunar parcial, visível em todas as Américas na transição da noite do dia 17 para o dia 18. O eclipse será bastante tênue, com a Lua sendo coberta em apenas 0,08%.

20 de setembro

Netuno em oposição ao Sol. O planeta poderá ser visto (com o auxílio de pequenos telescópios em céus escuros) durante toda a noite na constelação de Áries.

22 de setembro

Equinócio de primavera no hemisfério sul (início da primavera) às 09h43.

23 de setembro

Conjunção entre a Lua e Júpiter na metade da noite, na direção leste, na constelação de Touro.

25 de setembro

Conjunção entre a Lua e Marte no começo da madrugada, na direção leste, na constelação de Gêmeos.

27 de setembro

Periélio do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS). Este cometa estará visível, com o auxílio de binóculos e possivelmente a olho nu, em céus escuros, na última semana do mês, quando transitará pela constelação de Sextante, na direção leste.

