Daniel Boaventura volta o foco para o Brasil após sucesso no mercado latino

O cantor Daniel Boaventura , conhecido por sua versatilidade nas novelas, musicais e no mundo da música, está prestes a dar um novo passo em sua carreira de 20 anos.

Recentemente, o artista assinou contrato com a produtora carioca Os Lemos, especializada em produção de espetáculos e gestão de carreiras artísticas. A parceria marca o início de uma nova fase, com foco no mercado brasileiro.

Daniel Boaventura se destaca por um estilo clássico que remete aos grandes nomes da música dos anos 40 e 50, como Elvis Presley e Frank Sinatra. Seu carisma e a “postura envolvente e sedutora” fazem dele um cantor único, com uma mistura de influências internacionais e o tempero baiano, que ele traz em suas apresentações.

Após conquistar o mercado internacional, com destaque para suas gravações de DVDs no México e na Rússia, Boaventura tornou-se um ícone na América Latina.

Ao lado de Roberto Carlos, ele é o único brasileiro a esgotar ingressos no renomado Auditório Nacional da Cidade do México, a casa de espetáculos mais prestigiada da região.

Com o sucesso consolidado no exterior, agora o foco é o Brasil. Rodrigo Lemos, novo empresário do artista e responsável pela produtora Os Lemos, revelou que o objetivo é “mostrar para o Brasil essa joia, que os gringos amam, mas é nossa”. Ele ressalta que a intenção é posicionar Daniel Boaventura como um artista pop no mercado nacional, sem perder a qualidade que o define.

Para 2024, o cantor e sua equipe estão planejando uma turnê especial pelo Brasil, onde ele apresentará um repertório repleto de clássicos, como My Way , Corazón Partío e Can’t Take My Eyes Off You .

