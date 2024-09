Yumi Kuwano Confira produções de famosas que passaram pelo Festival de Veneza

A 81º edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza , que começou na última quarta-feira (28) e vai até o dia 7, teve um fim de semana agitado no Palazzo del Cinema, na Itália. Com exibições que marcaram o lançamento de filmes como Coringa: Delírio a Dois , de Todd Phillips, com Lady Gaga e Joaquin Phoenix, e o brasileiro Ainda estou aqui concorrendo ao Leão de Ouro, a premiação recebe celebridades do mundo inteiro.

Por isso, separamos alguns dos looks que passaram pelo tapete vermelho do evento, incluindo brasileiras.

Fernanda Torres

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BCharts (@bchartsnet)

Bárbara Paz

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Paz (@barbararaquelpaz)

Valentina Herszage

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentina Herszage (@valentinaherszage)

Cate Blanchett

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cate blanchett (@cate_blanchettofficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Just Jared (@justjared)

Nicole Kidman

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emanuela Formoso – TheᖷL® (@thefashionlover_net)

Angelina Jolie

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rossana Viola (@rossviola)

