Confira a programação do Choro Livre Convida desta semana

No palco do Clube do Choro , como parte do projeto Complexo Cultural do Choro, o Choro Livre Convida desta semana receberá a cantora e compositora Ana Reis, o sax de Bruno Patrício e o cavaquinho de William Ribeiro.

Prestes a completar duas décadas anos de carreira, Ana Reis tem dois álbuns lançados: Quisera Eu, de sambas, e Toda em Si, uma fusão da música nordestina com a portuguesa e a caboverdiana.

Saxofonista, flautista, compositor, arranjador, produtor musical e pesquisador, Bruno Patrício é bacharel em saxofone pela Universidade de Brasília. Idealizador e diretor musical da Orquestra Pizindim, já tocou em países América do sul, América do Norte, África, Europa, Oceania e Oriente Médio.

William Ribeiro toca cavaquinho desde os cinco anos de idade e hoje ensina na mesma Escola Brasileira de Choro da qual foi aluno. Integrante do grupo Raízes do Choro, trabalha também como produtor musical e multi-instrumentista.

Confira a programação completa:

Dia 04/09:

19h30 – Choro Livre Convida Ana Reis, Bruno Patrício e William Ribeiro

Dia 07/09:

10h – Ensaio Aberto dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro (área externa do Espaço Cultural do Choro)

11h – Piquenique Chorão com Mamulengo Fuzuê (área interna do Espaço Cultural do Choro)

12h – Feijoada com Samba (área externa do Espaço Cultural do Choro)

Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Dia: 4 de setembro (quarta-feira) e 7 de setembro (sábado)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Telefone: (61) 3226-3969

Acesso livre e gratuito para Choro Livre Convida, Ensaio Aberto e programação infantil

