Yumi Kuwano Brasileiro “Ainda estou aqui” é ovacionado no Festival de Veneza

Fernanda Torres, Selton Mello e o diretor Walter Salles foram aplaudidos por dez minutos após a primeira exibição do filme A inda Estou Aqui , em sessão de gala do Festival de Cinema de Veneza, no domingo (1º). Salles é conhecido por obras como Central do Brasil e Diários de Motociclet a e passou 12 anos sem filmes.

O longa, que é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, baseado na história real de Eunice Paiva, mãe do escritor, emocionou o público e arrancou elogios da crítica internacional.

Na première, a atriz brasileira, que interpreta a protagonista, não conteve a emoção e chorou enquanto recebia os aplausos. O diretor, os produtores do filme e Selton Mello também se emocionaram.

Fernanda Torres e sua mãe, Fernanda Montenegro, que não compareceu ao evento, dividem o papel de Eunice em diferentes idades. O filme é um relato do diagnóstico de Alzheimer da protagonista, que além de tudo precisou lutar contra a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva.

A produção também disputa um Leão de Ouro, principal prêmio do evento e pode ser uma escolha para o Oscar. Ainda Estou Aqui ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

