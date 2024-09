Redação GPS Anoitecer Inhotim: Gucci veste personalidades em terceira edição do evento

A terceira edição da festa de arrecadação de fundos do Instituto Inhotim , a Anoitecer Inhotim, organizada em parceria com a Gucci , teve início com a ativação da obra Balé Literal , de Laura Lima, no Jardim Sombra e Água Fresca.

O Balé Literal , formado por um conjunto de peças e pessoas em vai-e-vem, é composto por obras, maquinaria, equipes, arquitetura, paisagem e luz, no lugar de bailarinos. A apresentação conta com uma sinfonia de Ana Frango Elétrico.

Um coquetel da chef local Agnes Farkasvölgyi, um jantar em frente à obra Elevazione (2000-2001), do artista italiano Giuseppe Penone, e uma festa no teto da Galeria Comococa de Helio Oiticica, com show da banda brasileira Titãs e DJs Nepal e Ademar Britto, também tiveram espaço na grande festa.

Para o evento, a Gucci vestiu a atriz Taís Araújo, o ator Lázaro Ramos, a modelo Fernanda Motta, a artista Adriana Varejão, a atriz Mariana Ximenes, além de Nathalia Zamith e Pedro Pimenta da Veiga. Confira os registros das personalidades que passaram por lá.

