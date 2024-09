Yumi Kuwano Adele anuncia longa pausa na carreira para descansar

A cantora britânica Adele , 36, revelou aos seus fãs em um show em Munique, na Alemanha, que fará uma longa pausa na carreira após encerrar esta turnê. Durante uma apresentação no último sábado (31), ela expressou seu afeto pelo público. “Eu tenho exatamente cinco semanas de shows. Depois disso, eu não vou ver vocês por um período incrivelmente longo”, disse.

Emocionada, a cantora explicou que os últimos sete anos foram dedicados a construir uma nova vida, e agora ela deseja vivê-la plenamente. “Eu só preciso de um descanso”, disse a cantora no palco para um público de 80 mil pessoas. Este foi o primeiro retorno de Adele à Europa em oito anos, marcando o encerramento de uma série de dez apresentações na cidade alemã.

Adele também agradeceu aos fãs que acompanharam sua trajetória nos últimos anos. Com a pausa, Adele não vai lançar novas músicas tão cedo, algo que já havia comentado por ela no início do ano. A pausa também já havia sido sinalizada durante uma entrevista .

Embora esteja se afastando por um tempo, Adele ainda tem compromissos agendados. Ela se apresentará em Las Vegas, nos Estados Unidos, com uma série de shows programados entre 25 de outubro e 23 de novembro. Esses eventos prometem ser uma oportunidade para os fãs aproveitarem suas performances antes do hiato. A cantora também deve se casar e com o agente e empresário Rich Paul com quem namora há três anos.

