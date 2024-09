Redação GPS A Primeira Turma do STF decide manter a suspensão do X no Brasil

Nesta segunda-feira (2), a Primeira Turma do STF decidiu por manter a suspensão da rede social X no Brasil. A decisão para a continuidade da suspensão foi alcançada com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ainda estão pendentes os votos dos ministros Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Os ministros da Primeira Turma estão deliberando, em plenário virtual, sobre a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que bloqueou o uso da plataforma em todo o País. Os votos podem ser registrados no sistema eletrônico até o final da noite de hoje.

A suspensão permanecerá em vigor até que a plataforma cumpra as determinações judiciais, pague as multas acumuladas por desobediência – que ultrapassam R$ 18 milhões – e nomeie um representante legal no Brasil.

*Matéria em atualização

