Redação GPS Ronda da Moda do GPS|Brasília: fique por dentro das novidades das marcas

Mais uma edição da Ronda da Moda GPS|Brasília chega neste domingo para te atualizar das últimas novidades de diversas marcas nacionais e internacionais.

Entre os lançamentos, Soleah apresentou bolsas da nova coleção inspirada no renomado arquiteto catalão Ricardo Bofill. A linha incorpora elementos como formas esculturais, linhas arqueadas e recortes precisos resultando em bolsas que são pensadas para uma variedade de situações na vida cotidiana, incluindo eventos casuais e sofisticados, passeios, trabalho e viagens.

Fique por dentro das novidades:

Loungerie celebra sua expertise em rendas com nova campanha

Reconhecida no mercado brasileiro pela qualidade superior de sua renda, a marca apresenta novas cores para os modelos clássicos das linhas Love Lace e Sweet Lace. Com design exclusivo e sofisticado, essas peças oferecem leveza e sutileza, características únicas das lingeries deste acabamento.

Na campanha, as modelos são apresentadas com uma beleza clean e natural, com pouca maquiagem. As fotos trazem foco para a variedade de calcinhas e sutiãs das duas linhas.

008: TIG apresenta nova coleção com elementos atemporais

Dando continuidade às suas coleções mensais, a TIG apresenta seu oitavo lançamento do ano com a coleção ‘008’, com peças que não apenas valorizam a silhueta, mas também refletem o DNA autêntico da TIG.

Para esse lançamento, o destaque fica por conta de uma estampa exclusiva desenhada à mão pela própria Renata Figueiredo, fundadora e diretora criativa da marca, além de um print de poá e de peças com aplicação de elementos metalizados.

Lelê Saddi se une à Maria Motta Jewelry para celebrar lançamento de collab

A colaboração entre Lelê e Maria Motta nasceu no início de 2024, a partir de um elemento fundamental: o coração. As peças desenvolvidas a quatro mãos propõem a sinergia perfeita entre o contemporâneo e o clássico, trazendo com sofisticação designs não-convencionais ao símbolo.

A influenciadora Lelê Saddi reuniu diversas amigas em um encontro intimista ao lado de Maria Eduarda Motta, fundadora da joalheria Maria Motta Jewelry. A celebração da collab aconteceu no Nonno Ruggero, restaurante localizado no Hotel Fasano, em São Paulo.

Riachuelo e NIINI unem estilo e versatilidade em collab inédita

Criada a quatro mãos, Riachuelo e NIINI celebram o lançamento da coleção exclusiva que leva o DNA clássico e moderno da label de Carol Celico para as araras nacionalmente reconhecidas de uma das maiores varejistas de moda do País.

NIINI + Riachuelo representa os designs mais famosos da marca paulistana com o olhar único e pioneiro em collabs da Riachuelo sobre o público brasileiro, criando cada peça como modelos versáteis para o dia a dia, que funcionam perfeitamente entre si e no guarda-roupa de qualquer mulher.

Tommy Hilfiger dá nova interpretação aos marcos icônicos de NYC para a Semana de Moda

Quando Tommy Hilfiger retornou à NYFW em fevereiro deste ano, a marca apresentou seu comeback no Oyster Bar, do Grand Central – um endereço tradicional de Nova York. Essa escolha ousada, que foi inédita para um fashion show, estabeleceu um novo significado para a label ao reimaginar locais históricos como espaços únicos para desfiles, levando os convidados a experienciar esses lugares de maneira nova e inesperada.

Dando continuidade ao seu foco de transformar spots clássicos, o Mr. Tommy Hilfiger escolheu a balsa desativada MV JFK Staten Island para o seu desfile de Primavera 2025, que acontecerá no Pier 17 durante a Semana de Moda de Nova York, no domingo, 8 de setembro, às 18h30. Temporariamente atracada em Staten Island, o veículo operou como Ferry da região por 65 anos e continua sendo um marco emblemático de Nova York, amado por gerações passadas e agora despertado para celebrar a vibrante sinergia entre NYC e Tommy.

BOSS revela campanha estrelada por talentos mundialmente renomados

Um elenco de estrelas com uma lista de rostos novos e icônicos, juntamente com alguns talentos distintos e familiares, dá vida a esse novo e empolgante capítulo da história da BOSS. O lendário jogador de futebol britânico e ícone de estilo David Beckham aparece em sua primeira campanha desde o anúncio de sua parceria estratégica e colaboração de design com a marca.

Junto com ele, o cantor e compositor nigeriano Burna Boy e o ator sul-coreano Lee Jong-suk se juntaram ao elenco ao lado do talento que retorna – a icônica supermodelo brasileira Gisele Bündchen, além da lendária Naomi Campbell, que, nesta temporada, também é embaixadora da marca BOSS Watches, Jewelry and Eyewear, e do tenista italiano Matteo Berrettini, que retorna como embaixador da marca licenciada BOSS Watches, Jewelry and Eyewear.

Carol Bassi apresenta releituras de seu clássico casaquete

Em celebração a uma década de sucesso no universo da moda, a marca Carol Bassi anuncia o retorno de seu clássico casaquete, desta vez em cinco novos modelos limitados. A novidade faz parte de uma série de releituras das roupas que marcaram os 10 anos de CB, e o icônico casaquete não poderia ficar de fora.

As cinco releituras se mantêm fiéis ao estilo versátil e sofisticado do original, com modelagens confortáveis e ajustadas ao corpo. Além de diferentes mangas e botões, este lançamento se destaca especialmente pelas duas novas versões longas – nos modelos Cristiane e Margarete -, que podem ser usadas tanto como casaquetes quanto como vestidos, oferecendo uma gama de possibilidades.

Calvin Klein lança nova campanha estrelando Jeremy Allen White

Dirigida e fotografada por Mert Alas, a campanha mostra Jeremy canalizando o clássico estilo americano e o cool. Em momentos cotidianos, as imagens capturam o ator tomando sol à beira da piscina, refletindo uma nova luz sobre os clássicos jeans e underwears CK. O

O vídeo, com a música Crimson and Clover, do The Shacks, traz o estilo descontraído e confiante de Jeremy, acompanhado de uma energia de rock.

