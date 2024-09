Ailane Silva Estilista reúne familiares e amigos em Tardezinha da Louback

Louback Jacoby celebrou mais um ano de vida em um evento intimista com familiares e amigos em sua residência, no Lago Sul, em Brasília, no último sábado (31/8). Com a temática Tardezinha da Louback, a estilista comemorou ao som da banca de pagode Tá na Medida.

“O clima da festa não podia deixar de ser de alegria. Eu quis fazer a Tardezinha da Louback com pagode, em clima festivo e com pessoas especiais e muita diversão, porque estar vivo tem que ser uma celebração. A festa é o meu agradecimento por estarmos aqui, vivos, felizes e cheio de saúde”, comemora.

As comemorações foram iniciadas com um almoço, sendo que o menu foi o tradicional churrasco pra combinar com a alegria do pagode. Na festa, os convidados também puderam se divertir com uma cabine de vídeo 360 e espelho magico. O buffet foi de Júnior Menezes.

Yasmin Marcelle, Iara Leal e Maiza Santa Rita (1) Pedro Villaça e Marcus Teles Maria Célia Louback e Louback Jacoby Maria Célia Louback e Louback Jacoby Jorge Jacoby Fernandes e Louback Jacoby Jorge Jacoby Fernandes e Louback Jacoby Jorge Jacoby Fernandes e Louback Jacoby Dani Veiga e Jair Veiga Bruno Lossio, Louback Jacoby e Ana Luíza Jacoby Aniversário da Louback Jacoby Yasmin Marcelle, Iara Leal, Simone Bueno e Maiza Santa Rita Rita Rodrigues e Louback Jacoby Marcelo Monsanto e Rodrigo Bousquet Manuel Pedro e Iara Leal Louback Jacoby Lis Franco, Gabriela Louback e Guilherme Louback Leonardo Ferreira e Yasmin Marcelle (2) Juliana Villaça, Luciana Crespo e Rita Rodrigues Jana Miotto, Ronaldo Monte Rosa e Daniela Monte Rosa Dani Veiga, Louback Jacoby e Jair Veiga Dani Veiga e Louback Jacoby Yasmin Marcelle, Louback Jacoby e Maíza Santa Rita Simone Bueno e Louback Jacoby Luciana Crespo Viana e Louback (1) Louback Jacoby e Juliana Villaça Louback Jacoby e Iara Leal Júnior Menezes e Louback Jacoby Jana Miotto, Louback Jacoby e Daniela Monte Rosa Gabriela Louback e Louback Jacoby Ta na Medida Ta na Medida Aniversário da Louback Jacoby

