Cores de setembro: conheça as campanhas de saúde que marcam o mês

O mês de setembro é marcado por uma variedade de campanhas de conscientização que utilizam cores para representar diferentes causas de saúde. Cada cor simboliza uma luta, um alerta ou um convite à prevenção e ao cuidado com a saúde. Conheça as principais campanhas deste mês, suas causas e como você pode participar e contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar.

De temas relacionados à saúde mental até a importância da doação de órgãos, setembro se destaca como um período de reflexão e ação. As cores que simbolizam essas campanhas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, seja em ações de engajamento nas redes sociais, seja em campanhas de rua e eventos organizados por instituições de saúde e ONGs.

Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que ocorre desde 2015 no Brasil. A campanha é promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e tem como objetivo principal promover a importância do diálogo e do acolhimento para salvar vidas.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, sendo um problema de saúde pública que precisa de atenção urgente.

Durante todo o mês, são realizadas ações de sensibilização em escolas, universidades, empresas e espaços públicos para promover o debate sobre o tema e reduzir o estigma associado às doenças mentais.

Setembro Verde

O Setembro Verde é dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A campanha tem como principal objetivo incentivar as pessoas a manifestarem sua vontade de ser doadoras para seus familiares, aumentando assim o número de transplantes realizados no país. No Brasil, o Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado em 27 de setembro, sendo uma data importante para sensibilizar a população sobre a importância desse ato de solidariedade e amor ao próximo.

A doação de órgãos pode salvar e melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas que estão na fila de espera por um transplante. Atualmente, há mais de 50 mil pessoas aguardando por um órgão no Brasil. A campanha deste ano reforça que a decisão de doar deve ser comunicada aos familiares, pois são eles que, no momento oportuno, autorizarão a doação.

Setembro Vermelho

Setembro Vermelho é uma campanha dedicada à conscientização sobre as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. A campanha visa alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de problemas como hipertensão, infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Promovida por instituições como a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a campanha destaca a necessidade de hábitos de vida saudáveis para a manutenção da saúde do coração.

Além de campanhas educativas, o Setembro Vermelho promove ações de aferição de pressão arterial e exames de colesterol gratuitos em diversos locais. Especialistas recomendam uma dieta equilibrada, a prática regular de exercícios físicos, controle do estresse e evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco como medidas preventivas essenciais. Também enfatizam a importância de realizar check-ups regulares para monitorar a saúde cardiovascular.

Setembro Roxo

Setembro Roxo é dedicado à conscientização sobre a fibrose cística, uma doença genética rara e ainda pouco conhecida pela população. A campanha tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A fibrose cística afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo, causando sintomas como tosse persistente, infecções pulmonares frequentes e dificuldades digestivas.

Organizações como o Instituto Unidos pela Vida e a Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose (ABRAM) promovem atividades educativas e eventos para aumentar o conhecimento sobre a doença e seus desafios. A campanha também visa garantir o acesso ao tratamento adequado e à inclusão social dos pacientes. O diagnóstico precoce, feito por meio do teste do pezinho, é fundamental para iniciar o tratamento o quanto antes e melhorar a qualidade de vida dos portadores da doença.

