Redação GPS Confira o ranking dos aeroportos mais conectados do mundo

Com uma localização que une o Oriente ao Ocidente e com 309 voos diretos para destinos de todas as partes do mundo, o Aeroporto de Istambul, erguido há apenas seis anos, foi eleito com o aeroporto mais conectado do mundo, de acordo com dados da empresa de análises de aviação Cirium .

A maioria dos voos que passam pelo Aeroporto de Istambul são operados pela Turkish Airlines.

Os europeus que aparecem na lista dos aeroportos mais conectados do mundo são Frankfurt, em 2º lugar; Paris Charles de Gaulle, em 3º; e Amsterdã Schiphol, em 4º. Já em relação à América do Norte, o O’Hare de Chicago está em primeiro lugar.

Confira a lista completa:

Aeroporto de Istambul. (309 destinos diretos) Aeroporto de Frankfurt. (296) Aeroporto Charles de Gaulle, Paris. (282) Aeroporto Schiphol, Amsterdã. (270 = empate) Aeroporto O’Hare Internacional, Chicago. (270 = empate) Aeroporto Internacional de Dubai. (269) Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth. (261) Aeroporto Internacional de Pudong, Xangai. (243) Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta. (237) Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino, Roma. (234) Aeroporto Internacional de Denver. (229) Aeroporto Heathrow, Londres. (221) Aeroporto Internacional King Abdulaziz, Jeddah. (219) Aeroporto Adolfo Suárez Madrid–Barajas. (218 = empate) Aeroporto Gatwick, Londres. (218 = empate) Aeroporto Franz Joseph Strauss, Munique. (217) Aeroporto El Prat, Barcelona. (209) Aeroporto Capital, Pequim. (206) Aeroporto Shuangliu, Chengdu. (202) Aeroporto Baiyun, Guangzhou. (202)

