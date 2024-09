Redação GPS Confira a programação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS) promoverá uma programação musical variada em setembro, destacando compositores de renome e uma gama de estilos.

Confira a programação especial, que ocorrerá em diversos locais e horários, começando neste domingo (1) e terminando na última quinta-feira do mês (26).

1º de setembro: Concerto de Câmara no Teatro Plínio Marcos

Com acesso livre, o Concerto de Câmara acontecerá no Teatro Plínio Marcos às 11h. O programa do concerto explora o diálogo entre piano, violino e violoncelo. Na apresentação, a pianista Anastasiya Evsina, o violinista Gustavo Surgik e a violoncelista Anna Helena Surgik interpretarão a Sonata nº 1 Op. 38 para Violoncelo e Piano de Johannes Brahms. Composta em 1862, esta sonata reflete a maturidade do compositor e oferece uma rica interação entre os dois instrumentos, com melodias líricas e estrutura complexa.

Na sequência, será apresentada a Sonata nº 4 para Violino e Piano de Cláudio Santoro, uma obra emblemática do compositor brasileiro. Conhecida por sua inovação harmônica e melódica, a obra reflete a busca de Santoro por uma linguagem musical que mescla tradição clássica e influências modernas.

O programa se encerrará com o Trio Op. 15 para Violino, Violoncelo e Piano de Bedrich Smetana. Composta em 1855, esta peça é um dos primeiros trabalhos importantes de Smetana, destacando-se pela rica textura e abordagem expressiva que antecipa o desenvolvimento do nacionalismo tcheco na música.

2 de setembro: Concerto de aniversário do BRB

O concerto comemorativo de 60 anos do Banco de Brasília (BRB) também será de acesso livre e contará com um repertório variado, do erudito, com Mozart e Tchaicovsky, ao popular, com Luis Gonzaga e Ary Barroso. Além disso, a apresentação, de acesso livre, incluirá até mesmo temas de filme, como “O Poderoso Chefão”. A apresentação acontecerá na Praça da Agência Central às 12h30.

3 de setembro: Quinteto de Metais na Colmeia

Por iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) receberá um concerto especial do Quinteto de Metais. Com acesso restrito ao público interno, a apresentação proporcionará uma experiência única, explorando o potencial sonoro e a versatilidade dos metais em um repertório que promete brilho e intensidade, tendo por objetivo a promoção do bem-estar das detentas, de forma a facilitar o processo de ressocialização.

5 de setembro: Série “Os Compositores”, com Franz Liszt

A série “Os Compositores” foca em Franz Liszt, conhecido por sua virtuosidade e expressividade. O concerto apresentará Les Préludes, um poema sinfônico que captura a ideia romântica da música como uma narrativa e também incluirá os Concertos para Piano nº 1 e nº 2, exemplares da habilidade de Liszt como pianista e compositor. A pianista Valentina Lisitsa, famosa por sua interpretação técnica e emotiva, e o maestro Cláudio Cohen serão os protagonistas desta apresentação. O evento, de acesso livre, acontecerá no Teatro Plínio Marcos às 20h.

12 de setembro: Orquestra Sinfônica no Teatro Plínio Marcos

Na data, será realizado um concerto de música tcheca, celebrando as datas comemorativas dos compositores Bedrich Smetana e Antonin Dvorak. O programa conta com a regência do o maestro Grigor Palikarov e começa com a Abertura da Ópera “A Noiva Vendida” de Bedrich Smetana, uma introdução vibrante e animada à sua ópera nacionalista. Em seguida, será apresentado o Concerto para Corne Inglês e Orquestra de Josef Fiala, com o solista Moisés Pena, destacando a expressão lírica e a sonoridade distinta do corne inglês. A apresentação será concluída com a Sinfonia nº 7 Op. 70 em ré menor de Antonín Dvořák, famosa por sua estrutura coesa e temáticas evocativas que refletem a riqueza da herança folclórica tcheca. O evento será de acesso livre e acontecerá no Teatro Plínio Marcos às 20h.

15 de setembro: Concerto de Câmara

O programa incluirá obras de Heitor Villa-Lobos, Joseph Haydn e Félix Mendelssohn. Rodolpho Borges será o solista no violoncelo, apresentando peças que vão desde a exuberância barroca de Haydn até a complexidade romântica de Mendelssohn e a inovação harmônica de Villa-Lobos. O concerto contará com a Orquestra de Câmara do Centro Oeste e do solista, sob a regência do maestro Cláudio Cohen.

19 de setembro: Concerto Azerbaijano

O Concerto Azerbaijano se conecta ao Brasil através da música de Villa-Lobos e do solista Carlos Gontijo. Terá como solista o azerbaijano Sakhavat Mammadov, com o instrumento típico, o Tar, destacando a riqueza da música do Azerbaijão, com o maestro Ayyub Guliyev na regência.

O programa incluirá a Abertura da Ópera “Keroglu” de Uzeyir Hadjibeyli, um marco do teatro musical azeri. A apresentação também contará com a peça “Don Quixote” de Gara Garayev e a Fantasia para Sax Soprano e Orquestra de Heitor Villa-Lobos, com Carlos Gontijo como solista. Além disso, serão executadas a Festive Overture de O. Zulfugarov, o Concerto para Tar e Orquestra de Hadji Khanmamedov, com Sakhavat Mammadov como solista, e a Rapsody “Tchahargah” de Hasan Rzayev. O programa será finalizado com o Azerbaijan Capriccio de Fikret Amirov, evidenciando a diversidade e riqueza da música azeri. Com acesso livre, a apresentação acontecerá no Teatro Plínio Marcos às 20h.

25 de setembro: Concerto Didático

O concerto didático, com acesso apenas para alunos de escola pública, mediante agendamento, proporcionará uma introdução acessível e educativa à música clássica. A apresentação acontecerá no Teatro Plínio Marcos às 15h.

26 de setembro: Sinfonia de Anton Bruckner

O mês será encerrado com um concerto para celebrar os 200 anos de nascimento do compositor austríaco Antônio Bruckner. O programa contará com a Sinfonia nº 7 em Mi Maior de Anton Bruckner, conhecida por sua profundidade e grandiosidade. Sob a regência de Claudio Cohen, esta sinfonia é famosa por suas estruturas monumentais e expressivas seções orquestrais, oferecendo um fechamento marcante para a programação de setembro. O acesso é livre, e a apresentação ocorrerá no Teatro Plínio Marcos às 20h.

