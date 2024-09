FABIO Balanço do Brasileirão: confira como ficou a tabela após a 25ª rodada

Após o fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro , segue a “dança das cadeiras” no topo da tabela. O Botafogo, que havia perdido a liderança para o Fortaleza na semana passada, bateu o próprio time cearense no Rio de Janeiro e reassumiu a primeira colocação isolada. Na parte da baixo, Corinthians e Fluminense venceram bem os seus jogos e se mantiveram eu suas posições, não alterando a temida zona do rebaixamento.

A 25ª rodada do Brasileirão teve bons jogos e reviravoltas. Além da vitória do líder Botafogo por 2 a 0, pra cima do Fortaleza no último sábado, os destaques desse fim de semana ficaram para a vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2 a 1, a vitória do embalado Fluminense para cima do São Paulo, por 2 a 0 e a virada eletrizante do Atlético Mineiro contra o Grêmio, nos instantes finais da partida, em pleno retorno do time gaúcho ao Estádio Olímpico. O Galo perdia por 2 a 0, mas conseguiu reverter o placar, vencendo por 3 a 2.

Confira abaixo a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro:

1 º Botafogo – 50 pontos (25 jogos)

2 º Fortaleza – 48 (24)

3 º Palmeiras – 47 (25)

4 º Flamengo – 44 (24)

5 º Cruzeiro – 41 (25)

6 º São Paulo – 41 (25)

7 º Bahia – 39 (25)

8 º Vasco – 34 (24)

9 º Atlético-MG – 33 (23)

10 º Internacional – 32(22)

11 º Bragantino – 30 (24)

12 º Athletico-PR – 29 (23)

13 º Criciúma – 28 (24)

14 º Juventude – 28 (24)

15 º Grêmio – 27 (23)

16 º Fluminense – 27 (24)

17 º Corinthians – 25 (25)

18 º Vitória – 22 (25)

19 º Cuiabá – 21 (23)

20 º Atlético-GO – 18 (25)

