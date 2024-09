Redação GPS Antonia Fontenelle é condenada por expor gravidez da atriz Klara Castanho

A influenciadora digital e youtuber Antonia Fontenelle , viúva do ator de diretor da Globo Marcos Paulo, foi condenada a três anos e três meses de prisão em regime semiaberto, após ser considerada culpada por divulgar informações sensíveis sobre a gravidez da atriz Klara Castanho. As informações são do Correio Braziliense .

A sentença, divulgada recentemente, provocou uma intensa repercussão nas redes sociais e na mídia, reacendendo discussões sobre privacidade e responsabilidade na era digital.

O caso remonta a 2022, quando Klara Castanho , então com 21 anos, foi forçada a tornar público que havia sido vítima de estupro. A revelação foi feita após influenciadoras e o jornalista Leo Dias exporem sua gravidez e a posterior entrega do bebê para adoção, em um episódio que foi amplamente criticado como uma grave violação de privacidade.

Fontenelle foi condenada por difamação, crime que foi agravado devido a um histórico de condenações anteriores por “delitos contra a honra”. A juíza responsável pelo caso destacou o “desvio de caráter” da influenciadora como uma justificativa para a imposição de uma pena mais severa, descartando a possibilidade de um regime aberto.

Além de Antonia Fontenelle, outra influenciadora envolvida no caso, Adriana Kappaz, conhecida como Dri Paz, também foi condenada. Dri Paz recebeu uma pena de um ano e seis meses em regime aberto, com a obrigação de prestar serviços comunitários e pagar uma indenização de dez salários mínimos à atriz Klara Castanho.

Este não é o primeiro embate judicial entre Klara Castanho e Antonia Fontenelle. Em 2023, a atriz já havia vencido uma ação por danos morais, resultando em uma indenização de R$ 50 mil. A cobertura midiática do caso contribuiu para aprofundar o debate sobre a ética e a privacidade no uso das redes sociais.

Em agosto de 2024, Dri Paz também foi condenada em primeira instância a pagar R$ 70,6 mil a Klara Castanho, por tê-la exposto em um momento de extrema vulnerabilidade. Ambas as influenciadoras têm o direito de recorrer das decisões, e até o momento, nenhuma delas se pronunciou publicamente sobre as condenações.

The post Antonia Fontenelle é condenada por expor gravidez da atriz Klara Castanho first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .